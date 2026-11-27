Një episod i pazakontë ka shoqëruar ndeshjen mes Pogradecit dhe Ilirisë.
Santiago Selmani, futbollisti i Ilirisë, ka kafshuar Mateo Shanajn gjatë lojës, duke bërë që gjyqtari Silvio Dyrmishi t’i tregojë menjëherë kartonin e kuq.
Vendimi ka shkaktuar protesta të ashpra nga futbollistët e Ilirisë, ndërsa situata ka përfunduar edhe me përjashtimin e trajnerit Dritan Smajlaj.
Për shkak të tensioneve, takimi është ndërprerë për disa minuta, përpara se të rifillonte.
Pogradeci ka përfituar nga superioriteti numerik për të kaluar në avantazh, ndërsa episodi i ndodhur në fushë ka rikthyer në vëmendje rastin e famshëm të Luis Suarez, i cili kafshoi Giorgio Chiellinin gjatë Kupës së Botës 2014.
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