Llambi deklaron në insertin prezantues të rubrikës “Shihemi në Gjyq” se “nuk është kazan plehrash”. Ai ka kërkuar që në studion e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, të përballet me bashkëshorten, Donikën.

Sipas asaj që shpjegon Llambi, vjehrri i tij, z. Kozma i cili nuk jeton më, i kishte lënë një prokurë kujdestarie për shëndetin dhe veprimet ligjore. Kjo tingëllon paksa e çuditshme sepse bashkë me Donikën, ai kishte lënë pas 8 fëmijë. Megjithatë, Donika ‘e uron’ burrin për prokurën, ndërsa konfirmohet se ajo ka kryer veprime të paligjshme me të.

Llambi: Unë e di që babai i saj kishte 8 fëmijë, 5 çupa, 3 djem por në fund të fundit, në hallet e problemet e tij kam qenë unë i pari që kam shërbyer, në spital, te shoku, te miku, në kemp dhe duke e parë që unë…

Donika: Po pastaj se i shërbeve, çfarë do të thotë kjo?

Llambi: Moj zonjë, më dëgjo deri në fund se pastaj do ta them unë dhe më ka zgjedhur kujdestar për shëndetin e tij.

Eni Çobani: Pse, ishte paqejf pra që ta dimë? Nuk jeton më apo jo?

Llambi: Nuk jeton më, më vjen keq. I kërkoj ndjesë që e kujtoj. Më ka zgjedhur kujdestar për shërbimin e shëndetit të tij, njëkohësisht edhe për të ndjekur çdo procedurë ligjore për atë. Por kjo zonja nuk do të dijë për këto se më zgjodhi ai, nuk e zgjodha unë atë.

Donika: Ishte zgjedhje e tij. Edhe mua më kishte vajzë, edhe atë tjetrin e kishte nip.

Llambi: Po pse nuk të zgjodhi ty, por më zgjodhi mua? Sepse i shërbeva dhe i shërbeja edhe atij, edhe mamasë tënde bashkë.

Donika: Shumë mirë që të zgjodhi ty!

Llambi: Si moj?

Donika: Shumë mirë bëri që të zgjodhi ty!

Llambi: Konflikti ka filluar sepse kjo zonja, pasi unë isha person që do të përgjigjesha si për shëndetin edhe për të tëra, mua më ka lënë edhe prokurë të posaçme dhe kjo zonja një ditë shkon në Vlorë dhe me atë bën një deklaratë noteriale në kundërshtim me ligjin dhe me dëshirën time se babai yt më zgjodhi me vullnet të lirë?

Donika: E çfarë do të thotë? Çfarë pune të prish ty?

Eni Çobani: Po si, bëre deklaratë mbi prokurën që ka vënë babai?

Llambi: Po, po! /a/m.