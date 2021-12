Me anë të promos të publikuar në rrjetet sociale, “Big Brother Vip” ka zbuluar se mbrëmjen e sotme do të ketë një hyrje të re, që publiku e ka kërkuar pafund.

“A do ta kuptojnë banorët se në vend të Donaldit do të jetë Romeo?”, thuhet në videon e publikuar.

Nuk dihet ende se si do të funksionojë hyrja e Romeos brenda shtëpisë dhe a do ta kuptojë Beatrix së bashku me banorët e tjerë, por kjo pritet të zbulohet mbrëmjen e sotme në spektakël.

Javën e kaluar Donaldi mori një letër nga vëllai i tij dhe takoi prindërit, momente këto në të cilat u emocionua pafund.

/b.h