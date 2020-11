Zhvillime të papritura në SHBA. Shteti i Xhorxhias në Amerikë ka miratuar kërkesën e fushatës së Donald Trump për rinumërimin e votave.

Lajmi u bë i ditur nga Sekretari i Shtetit të Xhorxhias, Brad Raffensperger, i cili u shpreh se rreth 5 milionë vota do të numërohen sërish me dorë, pasi diferenca mes dy kandidatëve është shumë e vogël, me vetëm 14 mijë vota.

Ai tha se “duke marrë parasysh që diferenca midis Biden dhe Trump ishte shumë e ngushtë, jemi të detyruar t’i numërojmë të gjitha votat 1 më 1 në çdo zonë”.

Raffensperger e mbylli deklaratën e tij duke shpresuar se ky rinumërim do të vendosë njëherë e mirë rezultatin e zgjedhjeve.

/a.r