Përballja e 30 janarit u anulua për shkak të rritjes së rasteve me Covid-19 në Mbretërin e Bashkuar. Lajmi është konfirmuar nga vetë luftëtari shqiptar, nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare në “Facebook”. Marku shkruan se ‘lufta’ e tij do të zhvillohet në një datë tjetër, por që nuk është përcaktuar ende.

NJOFTIMI I MARKUT:

Për të gjithë ndjekesit e mi !!

Me vjen keq tju lajmeroj qe ndeshja e 30 janarit do ri planifikohet. Kam punuar me shume se kurre gjithe kete kohe edhe pse kam postuar pak.

Per shkak të një rritje të madhe në rastet Covid-19 në Mbretërinë e Bashkuar, lufta ime do te zhvillohet ne nje date tjeter. Vonesa shpresojmë të jetë vetëm pak javë, por unë do t’ju mbaj të gjithëve të informuar për çdo zhvillim te ri.