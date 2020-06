Ambasadorja amerikane ka reaguar ndaj deklaratave të gazetarit Çim Peka, i cili në edicionin e lajmeve dje zbuloi disa detaje nga takimi i diplomates amerikane me kryeopozitarin Lulzim Basha.

Sipas Pekës, Basha i ka bërë të qartë diplomates amerikane se ai nuk është “Luli Basha” por “zoti Basha, kryetar i opozitës”.

Më tej, siç citon gazetari, Basha ka akuzuar Kim se është palë me kryeministrin Rama.

“Nga burimet e mia, ose thënë më shkurt nga burimet pranë një medie që informohet nga Ambasada Amerikane shumë shpesh. Ka pasur një bisedë shumë të acartë, të fortë nga kryetari i opozitës zoti Basha me ambasadoren e SHBA Yuri Kim, gjatë drekës”.

Ambasadorja amerikane teksa ka shpërndarë linkun e lajmit me titull ” Çim Peka: Lulzim Basha i tregoi vendi Yuri Kim, e mori në telefon duke i ulëritur e i tha “Unë s’jam Luli Basha”, shkruan:

“Kjo është e pakuptimtë. Ai më quan “Yuri” dhe unë e quaj “Luli”. Pse? Sepse ne jemi kolegë dhe miq”.

This is nonsense. He calls me “Yuri” and I call him “Luli”. Why? Because we are colleagues and friends. https://t.co/Cpg71LxljN

