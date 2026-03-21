Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, në asamblenë e Partisë Socialiste ka ngritur shqetësime lidhur me organizimin e strukturave, duke e cilësuar si “të pafalshme” mungesën e njohjes së plotë të listës së votuesve.
Gjatë analizës së rezultatit zgjedhor për qarkun e Tiranës, Klosi theksoi se, megjithëse PS e ka fituar këtë qark, rezultati nuk ka arritur maksimumin e mundshëm. Sipas tij, problemi kryesor lidhet me faktin që një pjesë e listës së votuesve mbetet ende e panjohur për strukturat e partisë.
“Është e pafalshme që në Tiranë, por edhe në qendra të tjera urbane, të kemi ende pjesë të listës që nuk njihen nga strukturat tona. Kjo nuk na ka ndodhur as kur kemi qenë në opozitë”, u shpreh ai.
Klosi nënvizoi se situata është edhe më shqetësuese duke marrë parasysh zhvillimin teknologjik, duke shtuar se përdorimi i mjeteve moderne, përfshirë inteligjencën artificiale, duhet të garantojë një njohje të plotë të territorit dhe elektoratit.
Sipas tij, Tirana kërkon një trajtim të veçantë, jo vetëm për shkak të peshës elektorale, por edhe si qendra kryesore politike dhe administrative e vendit.
Deklaratat e Klosit vijnë në kuadër të analizës së brendshme të PS pas zgjedhjeve, ku fokusi mbetet te përmirësimi i organizimit në terren dhe rritja e efikasitetit të strukturave lokale, veçanërisht në zonat urbane.
