Gazeta po sjell raste të adoleshentëve apo edhe të të rriturve që kanë përfunduar të zhvatur apo të kërcënuar, vetëm sepse hynë në komunikim me persona të dyshimtë. Dosja e radhës që krimet kibernetike morën në shqyrtim është ai i një 25-vjeçareje nga Gramshi me inicialet S. L që ndonëse e martuar dhe e shkolluar zuri shoqëri në Instagram me një djalë me inicialet F. M. Bisedat mes të dyve zgjatën një muaj.

“U bëmë miq, ndanim të njëjtat qëndrime për Shqipërinë dhe njerëzit. Nuk po flirtonim. Një ditë e lamë për kafe, pasi tim biri po i afrohej ditëlindja dhe F. M. më ftoi për kafe duke më thënë se kishte një dhuratë për tim bir”, kallëzon në polici 25-vjeçarja me banim në kryeqytet.