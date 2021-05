Ambasadorja amerikane Yuri Kim, e cila mori pjesë në takimin e zhvilluar me infermierët të amfiteatrin tek Liqeni i Tiranës, u shpreh se SHBA do të jenë në mbështetje të Shqipërisë deri sa të arrijë dritën në fund të tunelit.

Kim u shpreh falënderuese për punën e mjekëve dhe infermierëve, për sakrificën në këto kohë të vështira pandemie.

Më tej Yuri Kim shprehu ngushëllimet për mjekët që humbën jetën në luftë me Covid-19, ndërsa shtoi se është nder për të që ndodhet mes heronjve të Shqipërisë.

“SHBA e ka ndihmuar Shqipërinë me më shumë se 2 milion dollarë për të luftuar Covid. Ne siguruam trajnim për trajnimin e infermierëve. Siguruan automjete për t’i dhënë mundësinë profesionistëve për të kryer gjurmim të kontakteve. Të gjithë këto janë mbështetje për personat që kanë bërë punën më të madhe në këtë luftë me koronavirusin.

Ju keni frymëzuar gjithkënd, treguan durim forcë, sakrificë vetëmohuese dhe ne do të jemi krah jush. Për këtë arsye sot është në nderin tim të ndodhem mes heronjve të Shqipërisë për t’ju treguar respektin për personat dhe kolegët që keni i humbur. Zotohem që do të vazhdojmë krah jush dhe me ju deri sa të arrijmë dritën në fund të tunelit”, tha Kim./ b.h