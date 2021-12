Shkëlzen Berisha ka udhëtuar ditën e sotme drejt Zvicrës. Në media u raportua se ai është ndaluar nga autoritetet e aeroportit të Gjenevës ku ishte tranzit.

Sipas tij, ky lajm nuk është i vërtetë. Sipas tij, gjithçka e ka shkaktuar një test Covidi.

“Per gjithe miqte e mi qe jane shqetesuar nga shpifja e radhes e “Caro Karlos” ju bej me dije se as jam ndaluar, as jam kontrolluar, dhe as jam shoqeruar ne asnje aeroport! Pergjate tranzitit me eshte dashur te bej nje test covidi i cili ne ndryshim nga rrenat e Karlos rezultoi negativ!”, shkruan Berisha.

/a.r