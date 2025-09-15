Policia në Kamëz njofton se ka shpallur në kërkim 2 shtetas, pasi dyshohet se kanë marrë peng një 56-vjeçar.
Përparim Mehmeti është marrë me forcë nga banesa e tij dhe është futur në një automjet. Ai është mbajtur për disa orë në një banesë.
Sipas policisë, shkak për pengmarrjen dyshohet se është konflikti që kanë pasur autorët me djalin e 56-vjeçarit.
“Shpallën në kërkim shtetasit E. Z., 28 vjeç dhe E. N., 28 vjeç, pasi dyshohet se i kanë hequr lirinë, për disa orë, një 56-vjeçari, për shkak të një konflikti që kishin me djalin e tij”, njofton policia.
