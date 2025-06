E mërkurë me diell dhe temperatura deri në 35 gradë, parashikimi i motit për sot

Vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike kryesisht të qëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë i kthjellët si dhe vranësira mesatare kryesisht nga orët e mesditës e pasdite në relievet malore në lindje e juglindje të territorit, të cilat do të shoqërohen me reshje lokale shiu me intensitet të ulët.Te

Temperatura do të shënojë vlerën 35 gradë celcius në Elbasan e Gjirokastër.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi me shpejtësi mesatare deri në 6m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.