Parashikimi i motit, sot temperaturat më të larta që prej fillimit të verës.

“Në orët e vona të natës së sotme pritet ardhja e një sistemi të dendur vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu gjatë paradites deri në mesditë. Duke qenë së do të zgjasin për një kohë të shkurtër do të jetë një situatë kalimtare. Ditën e mërkurë pas mesditës presim përmirësim.

Dita e enjte paraqitet me kthjellime dhe vranësira të herëpashershme. Do kemi zhvillim të vranësirave lokale dhe reshje të pakta pas mesditës. Dita e premte dhe fundjava do na sjelle përmirësim të motit duke spostuar reshjet në zonat malore, lindore.

Bregdeti do mbetet me kthjellime. Reshjet e ditëve të nesërme do jenë mesatare dhe intensive. Në disa qytete do të bjerë shi mbi 35 mm. Shpresoj ta përmirësojë ndjeshëm këtë situatën e zjarreve në vend”, tha meteorologia, Adiola Bani.