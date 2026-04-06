Avokati Zaçe Islami akuzoi të hënën Sali Berishën si një tradhtar që ka mbushur PD me ish agjentë të Sigurimit të Shtetit dhe po mban socialistët në pushtet.
“Sali Berisha shkoi tek e djathta shqiptare si një Kalë Troje në 90-ën. Ka përjashtuar nga opozita të gjithë të përndjekurit politikë dhe ka futur të gjithë agjentët e Sigurimit të Shtetit. Të kishte opozitë të mirëfilltë PS nuk do të vinte në pushtet. Është Sali Berisha që i mban në pushtet. Berisha është tradhtar, Judë” tha Islami.
Gjatë një interviste me emisionin Studio Live në Report TV, Islami tha se beson që drejtësia e re nuk ka interes të hetojë Sali Berishën dhe të japë drejtësi për çështjen e 21 janarit.
“Serveri kryesor për 21 janarin është në Amerikë. Këta nuk duan ta gjykojnë. Nuk do drejtësia e re ta gjykojë. Drejtësia është bërë si kooperativë bujqësore”, tha ai
