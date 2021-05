“Nuk e mendoje dot në asnjë moment të tërhiqem nga gara pavarësisht pengesave. Partia është marrë peng dhe administrata punon vetëm për një person Lulzim Bashën. Pavarësisht gjithçkaje vazhdojmë të këmbëngulim për reformimin e PD. Të gjitha çështjet diskutohen në grup dhe jo në mënyrë personale siç i merr Basha. Unë nuk i marrë votën demokratëve por ata do më japin votën mua sepse do besojnë tek unë, te programi im, te ringritja e PD mbi idealet e viteve 90 dhe ky program do të jetë një fillim i ri për PD dhe përfundim i tranzicionit shqiptar pas 4 humbje seriale të PD dhe një lider që pretendonte të ishte perëndimor, por nuk bëri asnjë akt të tillë. Çfarëdo që të ndodh ky grup do të jetë unik dhe do të vazhdojë të punojë në çdo kohë. Më 14 qershor jam e sigurt që Lulzim Basha do të vihet përballë një surprizë të madhe”, tha Harxhi.

“Për sa i përket debatit publik unë do doja ta bëja me Lulzim Bashën, por ai e ka refuzuar, i bëj thirrje e sfidoj që të gjejë vendin dhe arenën se ku do ta bëjë këtë debat publike, do ishte në të mirë të PD që Basha atë mbajë fjalën për të bërë transparencë para publikut me programin më të mirë dhe të lejojë shqiptarët të votojnë kush është programi më i mirë dhe programi i duhur”, tha Harxhi.

g.kosovari