Egla Ceno ka thënë para disa javësh se është shumë e dashuruar, por pa treguar detaje për personin në fjalë. Lidhur me këtë ka folur ditën e sotme ish-banorja e “Big Brother VIP1”, Paloma. Teksa ishte në një lidhje live për një emision televiziv e pyeti atë nëse do të jetë partneri i Eglës në finalen e madhe? E Paloma tregoi më shumë se kaq.

“Egla figuron e martuar me Françeskon, se di nëse kanë më marrëdhënie, kemi dëgjuar që ka një lidhje jashtë me një shqiptar po duhet të dali vetëm nga goja e saj nuk mund të flas, ai që kam degjuar unë nuk do ishte e hijshme, por gjithsesi Egla e fitoj “BBV” e saj”, thote Paloma!