Presidenti amerikan, Donald Trump do të mirëpresë homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë të marten. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha për CNN se takimet do të jenë ndara që pritet të përqendrohen në konfliktet në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme.
Sipas zyrtarit, Trump do të takohet me Netanyahun për të diskutuar luftën në Iran, përparimin në negociatat me Libanin dhe përpjekjet për të zgjeruar Marrëveshjet e Abrahamit.
Trump pranoi se ai dhe Netanyahu nuk janë plotësisht dakord për Iranin, por tha se të dy udhëheqësit mbeten të lidhur ngushtë.
“Kemi një ndryshim të vogël, por mjaft të afërt”, u tha Trump gazetarëve të hënën.
Gjatë takimit të Trump me Zelenskyyn, udhëheqësit do të diskutojnë procesin e vazhdueshëm të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës.
“Tani është koha për t’i dhënë fund luftës”, shtoi zyrtari.
Më herët të hënën, Trump minimizoi pretendimin e Zelenskyy-t se Rusia po i jep Iranit informacione mbi bazat ushtarake amerikane, duke thënë: “Nuk mendoj se ata e kanë bërë këtë, sigurisht jo në një nivel të lartë”.
Si Netanyahu ashtu edhe Zelenskyy planifikojnë të marrin pjesë në funeralin e senatorit të ndjerë Lindsey Graham në Uashington të martën.
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