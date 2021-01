Nga Erjon Braçe

E majta e leshit! Kjo dhe Lyli në garë, do bëjnë tatimn fitimin 9%.

A e mbani mend se si Ilir Meta shpërtheu ndaj PS kur dividenti u bë 8%?

Andi Bushati shpërtheu ndaj PS si Ilir Meta për dividentin?

LSI u vetëshpall e majta e vërtetë, socialistët kundër rilindjes tamam për këtë akt?

E mbani mend qe ç’ke me te, keta nuk harrohen!

Tani kjo zonja, Ilir Meta e LSI, jo vetem nuk do u rrisin dividentin oligarkeve, por do ju ulin tatim fitimin oligarkeve!

Kjo zonja, Ilir Meta e Lylzim Basha, me taksën e sheshtë 9%, do ju falin bizneseve VIP, oligarkëve, fiks 16 000 000 000 lekë, ose 160 000 000 dollarë!

Pabarazi me te madhe se kjo nuk ka!

Neveri me te madhe se kjo nuk ka!

Kjo eshte e majta e leshit per te cilen keta flasin.

Ky eshte favori me i madh bere ndonjehere per oligarkët!

Mos harroni, per shkak te kesaj zonjes, Ilir Metës, LSI, Lylzim Bashës, oligarkët do marrin menjëherë, qysh vitin e parë 160 milion dollar, kurse “bebet” do marrin 25 mijë dollar pas 25 vitesh!

Si tha kjo zonja qepare?

Kjo është LSI, vizionare, vë 1000 dollarë sot në një fond, që të të japë 25 mijë dollar pas 25 vitesh.

Oligarkeve 6000 here me shume dhe menjehere, bebeve 6000 here me pak dhe pas 25 vitesh!/a.p