Ne Kukës po shkohet drejt finalizimit të një nga operacioneve më delikate, atë të lëvizjes së Urës se madhe metalike nëpërmjet lundrimit në Liqenin e Fierzës nga sheshi i montimit drejt pozicionit final mbi pila.

Ura e Madhe e Kukësit mbi lumin Drin është projektuar nga inxhinieri italian Giorgio Rizzo.

Ura është strukture hark me celik Corten dhe ka një gjatësi totale prej 310 metra, ndërsa harku metalik ka një bazë prej 270 metra, një lartësi prej 56 metra dhe peshon rreth 5000 ton. Ky projekt i madh financohet nga konçesionari i rrugës së kombit dhe konsiderohet si një nga urat me hapësirën më të madhe në Ballkan në tipologjinë e saj.

Procedura e spostimit dhe vendosjes mbi pila ka një metodologji shumë të veçantë për mënyrën se si është konceptuar dhe si po realizohet. Kalimi i urës nga bregu lindor i liqenit në bregun perëndimor po kryhet përmes dy vaskave lundruese betonarme dhe me ndihmën e pistonave me kavo tërheqëse.

Ura është investim prej 50 milionë eurosh dhe do të bashkojë brigjet e Drinit në Rrugën e Kombit. Ajo do të zëvendësojë urën e vjetër ekzistuese. Ura e Madhe pritet të jetë në funksion të udhëtarëve gjatë sezonit veror. Do të ketë 4 korsi, në dy kahet e lëvizjes me ndarës trafiku të ndërmjetëm dhe me kavo çeliku që fiksohen nga bazamenti në harkun e urës.

Ndërkohë, segmenti 3 kilometra i aksit Kukës-Morinë në rrugën e Kombit vijon të jetë i bllokuar për shkak të vendosjes së Urës së Madhe mbi Drin. Asnjë automjet nuk do të qarkullojë deri në rrëshqitjen përfundimtare të urës mbi dy bazamentet prej betoni që brenda pak ditësh do të përfundojë./shqiptarja.com