Analisti Artur Zheji gjatë diskutimit në “Top Story” për debatet rreth reformës zgjedhore deklaroi se opozita e ka kuptuar që gaboi me djegien e mandateve. Ai u shpreh se opozita po djeg karriget në kuvend, sepse e ka kuptuar që dështuan në vendimin për djegien e mandateve.

Gjatë deklaratave të Zhejit ndërhyri edhe deputeti i PD-së, situatë që gravoi në debate.

Artur Zheji: Çështja është që referenca kryesore e qershorit, 5 qershorit 2020. Në lojë u futën ndërkombëtarët. Shkak-pasojë të një vendimi politik… Opozita po djeg karriget se nuk djeg dot mandatet. Se e kuptuan që ishte e gabuar. Vonë e kuptuan që nuk komandonte PD-në Luzlim Basha por Sali Berisha. Ndërkombëtarët për fat të keq e kanë përcaktuar se kë nuk duan. Duhet ndarë fati individit nga fati partisë.

Ervin Salianji: Nëse do të kishte mbështetje për këtë komision, ishte një deklarim në publik…

Artur Zheji: Sa herë ka pasur zgjedhje ka pasur vërejtje për zgjedhjet.

Ervin Salianji: Do ta bëjë Rama me Bashën, me njëri-tjetrin, po thotë që ka mbështetje ndërkombëtare… Edhe me mbështetjen ndërkombëtare ka pasur raste që nuk ka respektuar, duhet një presion më i fortë.

