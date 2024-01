Debati mes Rikes dhe Ilnisës vazhdoi në prime, teksa Meritoni sqaroi se si qëndron raporti i tij me Riken. Gjatë debatit u tha:

Meritoni: Videon që e pashë më nxjerr në pozitën që duket sikur po luaj me të dyja, që është shumë gabim. Mes meje dhe Rikes nuk ka asgjë përveç shqoqërisë dhe respekt. Unë jam munduar për të hyrë mes Ilnisës dhe Rikes që të rregulloj marrëdhëniet.

Rike: Moj Ilnisa aq e pasigurt je? Je bosh.

Arta: Është niveli më ulët. Nuk e kam pritur prej Ilnisës, sepse është vetë femër e fuqishme.

Ilnisa: Jam e drejtëpërdrejt të kaloj limite.

Ori: I the Meritonit “me atë”. Na e thuaj pak pse. Na e sqaro.

Rike: Unë t’i fik dritat. Që mos të shohi më nga xhelozia. Nuk ja lejoj fjalët ofenduese.

Ledioni: Duhet të bëni kujdes me gjuhën që përdorni, sepse po na ndjekin miliona. Nuk besoj se është rasti për t’i kthyer tjetrit me të njëjtin monedhë me atë që more.

Rike Roçi: Do e shohim jashtë kush është e përdalë, unë apo ti. Jashtë ka për ta parë Meritoni kush je ti. Unë një ditë kam për të ti fikur dritat ty.

Ilnisa: T’i po më kërcënon?

Rike Roçi: Po mbaje mend.

Ledjoni: Çfarë do të thotë t’i fikësh dritat dikujt?

Rike Roçi: Që të mos shohë fare, se thotë që dritat janë shumë ok. Do ja fik që të mos shohë më nga xhelozia. Nuk mund të më prekë ajo dhe të më thotë fjalë ofenduese, nuk ia lejoj më. Unë nuk e prek kurrë as në dinjitet.

