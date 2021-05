Kam shpresë se ne do të mund ta mbajmë konferencën e parë ndërqeveritare në Qershor të këtij viti. Nëse, përballemi sërish me vështirësi me Maqedoninë e Veriut që do të thotë, nëse jemi të pasuksesshëm në bindjen e Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut që të arrijnë një zgjidhje të përbashkët, atëherë pyetja që ngrihet është, nëse mund të vazhdojmë para vetëm me Shqipërinë, dhe do të na duhet ta konsiderojmë atë pyetje.