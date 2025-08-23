Xhezair Avduli do të jetë një nga risitë e trajnerit Alban Bushi, në listën për dy ndeshjet miqësore të Shqipërisë U-21 në muajin shtator, ndaj Gjermanisë dhe Zvicrës.
Klubi shqiptar në Maqedoninë e Veriut, KF Arsimi ka zbuluar se mbrojtësi i majtë ka marrë ftesë nga Shqipëria dhe do të jetë pjesë e kuqezinjve.
21-vjeçari ka qenë në të kaluarën pjesë e moshave të Maqedonisë së Veriut, por ka vendosur të luajë për Kombëtaren shqiptare në të ardhmen.
“Klubi ynë ka kënaqësinë tu ju njoftojë se lojtari ynë Xhezair Avduli është ftuar nga Kombëtarja Shqiptare e Futbollit U-21 për ndeshjet miqësore që do të zhvillohen në periudhën 1–9 shtator 2025.
Ky është një hap i madh për yllin tonë, për klubin tonë dhe për gjithë komunitetin që e mbështet KF Arsimin me zemër, si dhe një tregues se klubi ynë gjithmonë ka besuar tek potenciali i të rinjve dhe ka punuar që ata të kenë një vend të veçantë në projektin tonë.
Përkushtimi dhe talenti i Xhezair Avdulit, si dhe besimi dhe përkrahja që ja kemi dhënë, sot shpërblehen fuqishëm me këtë ftesë të merituar!
Ne jemi të bindur se ai do ta përfaqësojë me dinjitet veten dhe ekipin tonë dhe do të jetë shembull i përkushtimit e punës së palodhshme”, thuhet në postimin e klubit KF Arsimi.
