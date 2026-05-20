Është dënuar me vdekje Umar Hayat, personi që akuzohet për vrasjen e influencueses së TikTok, Sana Yousaf.
Ai u shpall fajtor për vrasjen e 17-vjeçares në qershor të vitit 2025. Hayat, po ashtu TikTok-er dhe djali i një ish-zyrtari qeveritar, u arrestua shumë shpejt pas krimit makabër që e kreu në shtëpinë e së resë.
Fillimisht e pranoi atë që kishte bërë, më pas e mohoi në gjykatë, duke thënë se ishte i pafajshëm dhe se ishte përfshirë padrejtësisht në çështje.
Vendimi u shpall nga gjyqtari Muhammad Afzal Majoka, i cili e dënoi me vdekje për “vrasje me paramendim”, megjithatë vendimi duhet të konfirmohet nga Gjykata e Lartë e Islamabadit.
Përveç dënimit kapital, gjykata urdhëroi që i dënuari të paguajë 2.5 milion rupi kompensim për familjen e viktimës. Në rast mospagese, ai do të vuajë edhe 6 muaj burg shtesë.
Gjykata i dha gjithashtu dënime të tjera për vepra të ndryshme penale, përfshirë 10 vite burg për grabitje, 10 vite për shpifje dhe 1 vit për vjedhje mallrash, por të gjitha dënimet do të ekzekutohen njëkohësisht.
Gjatë gjykimit, Hayat ka mohuar akuzat, duke deklaruar se është implikuar padrejtësisht dhe se rasti është ndikuar nga presioni publik në rrjetet sociale. Më herët, në rrëfimin e tij, ai kishte përshkruar në detaje krimin dhe motivin, duke theksuar fiksimin e tij dhe xhelozinë ndaj 17 vjeçares.
Çështja ka ngjallur debat të gjerë në Pakistan për sigurinë e grave dhe dhunën e lidhur me rrjetet sociale.
Leave a Reply