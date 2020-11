Nëntë pako me rreth nëntë kilogramë kokainë u vendosën në të. Drejtuesi i makinës, një shqiptar 45-vjeçar nga Dortmund, tani është dënuar me tetë vjet burg nga dhoma e dytë kriminale në gjykatën e rrethit Traunstein.

Targa e Dortmundit

Një oficer policie 25 vjeç dhe kolegu i tij ishin natën e 7 nëntorit 2019 në një automjet civil si hetues i fshehtë në autostradën A8. Makina me targa Dortmundu u vu re nga patrulla afër Bad Feilnbach në drejtim të Salzburgut. Ajo e drejtoi automjetin në parkingun Eulenauer Filz.

Rreth orës 3 të mëngjesit, shoferi i makinës tha se nuk mbante asgjë që ishte e ndaluar. Oficerët gjetën rastësisht një çelës Allen në derën e automjetin në anën e shoferit. Kur shqyrtuan makinën, hetuesit vunë re një parregullsi në bagazh: mbulesa ishte e ndryshe nga pjesa tjetër e automjetit. Pas heqjes së copës së qilimit, një kapak ishte i dukshëm – i cili mund të hapet me çelësin Allen gjatë një kontrolli më të hollësishëm.

Në atë kohë, i akuzuari gjithashtu kishte 1450 euro para dhe një fletë me numra dhe shënimin “Amsterdam”. Gjatë inspektimit, 25-vjeçari donte të dinte nëse shoferi i makinës kishte qenë në Holandë. Ai e mohoi, duke deklaruar se vinte nga Dortmundi për në Shqipëri dhe anasjelltas. Udhëtimi i tij përfundoi me arrestimin e përkohshëm dhe paraburgimin që prej asaj kohe. Siç tregoi rrjedha e hetimit, kokaina ishte me cilësinë më të mirë. Të shtrirë në masën e zakonshme, ilaçet do të kishin një vlerë tregu rreth një milion euro.

Pagat e korrierit ishte 1500 euro

I pandehuri me avokatin mbrojtës Harald Baumgärtl nga Rosenheim pranoi dje se kishte qenë në Holandë dy herë, por për arsye të ndryshme. Kokaina u instalua në praninë e tij në Oberhausen afër Dortmund.

Ai mori përsipër makinën atje dhe mori një tarifë korrieri prej 1,500 eurosh paraprakisht. Eksperti psikiatrik, mjeku i vjetër Rainer Gerth nga klinika e rrethit në Gabersee, dëshmoi se shqiptari ishte plotësisht përgjegjës.

Gjykata nuk sheh asnjë import

Prokurori publik Josef Haiker kërkoi një dënim me burg prej dhjetë vjet e tre muaj. Avokati mbrojtës, i konsideroi të mjaftueshme gjashtë vjet e gjysmë burg. Në vendimin që e shpall fajtor shqiptarin, ai akuzohet për “posedimin dhe ndihmë në tregtimin e narkotikëve në një sasi jo të vogël”, ndërsa akuza e “importit” ra.