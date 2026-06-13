Policia greke ka dalë në deklaratë për shtyp pas arrestimit të biznesmenit Ilir Shtufi në Selanik.
Ata sqarojnë se si u arrestua Shtufi, pasi u shpall në kërkim ndërkombëtar.
“Një i huaj u arrestua dje, më 12 qershor 2026, në Selanik, ndaj të cilit po zhvilloheshin kërkime ndërkombëtare në një vend fqinj për pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe pastrim parash. Arrestimi u krye nga oficerët e policisë së Nën-Drejtorisë për Luftimin e Krimit të Organizuar të Greqisë Veriore, pas përdorimit të informacionit të marrë nëpërmjet Shoqatës së Policisë Greke dhe aktivizimit të kanaleve të bashkëpunimit ndërkombëtar policor të Drejtorisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtar Policor të Shtabit të Policisë Helene (INTERPOL). Hetimi zbuloi se personi i lartpërmendur kishte hyrë në vendin tonë në orët e para të së njëjtës ditë nga një stacion kufitar në Greqinë Veriore. Shërbimet policore kompetente u mobilizuan menjëherë, në kuadër të të cilave ai u lokalizua në një hotel në Selanik dhe u shoqërua për ekzaminim të mëtejshëm.
Në të njëjtën kohë, nëpërmjet procedurave të përcaktuara të bashkëpunimit policor ndërkombëtar, u konfirmua se ndaj tij ishte në pritje një Njoftim i Kuq Ndërkombëtar për Kërkim nga Autoritetet e vendit të tij me qëllim arrestimin dhe ekstradimin e tij për vepra penale që lidhen me pjesëmarrjen në një organizatë të strukturuar kriminale dhe pastrim parash, që rrjedhin, ndër të tjera, nga rastet e trafikimit të drogës. Pas informacionit nga Prokurori kompetent i Apelit të Selanikut, ndaj tij u lëshua një urdhër arresti i përkohshëm dhe ai u arrestua, me qëllim ndjekjen e procedurave të përcaktuara.
Operacioni policor u krye nga oficerë policie të Departamentit për Luftimin e Dhunës së Organizuar në Sport, me ndihmën e Departamentit për Ndjekjen Penale të Krimeve Kundër Jetës dhe Pronës dhe Departamentit të Informacionit dhe Veprimeve Speciale të Nëndrejtorisë për Luftimin e Krimit të Organizuar të Greqisë Veriore. Personi i arrestuar do të dërgohet para organit kompetent të ndjekjes penale”, thuhet në njoftimin e tyre.
Pastrimi i parave të kokainës nëpërmjet kompanive të ndërtimit në Tiranë dhe bregdet ka qenë zbulimi i radhës i SPAK-ut që çoi në kërkesën për të çuar në burg 15 persona dhe 5 të tjerë në arrest shtëpie, mes tyre edhe biznesmenë.
Në operacionin e së premtes u arrestuan vetëm 4 persona, mes tyre edhe biznesmeni i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili u kap në Greqi.
Në dosjen hetimore që Top Channel disponon, rezulton se ky grup kriminal, në harkun kohor 2018-2021, kishte kryer takime të shpeshta jashtë vendit, në Aruba dhe Spanjë, por edhe në Monako e Gjermani, mes trafikantëve dhe biznesmenëve, ku pikë kyçe del biznesmeni Artur Shehu për të koordinuar veprimet për trafikun e drogës, logjistikën e trafikut të kokainës në Amerikën Latine, transaksionet me tokat në kryeqytet dhe bregdet, si dhe projektet e zhvillimit për kulla dhe resorte turistike.
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