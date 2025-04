Dhionis Alfred Beleri sot Eurodeputet rezulton se ka një CV të pasur me shkelje ligjore dhe krime jo vetëm në shqipëri por po ashtu edhe në Greqi.

Ish Kryebashkiaku i Himarës i cili se gëzoi mandatin pasi u arrestua dhe dënua për korrupsion në zgjedhje, rezulton se në greqi është prangosur dy herë.

Interpol Athina i përgjigjej në vitin 2019 Interpol Tiranës se Beleri është arrestuar për armëmbajtie pa leje të 6 pushkëve 2 pistoletave si dhe pasaportë shqiptare false në aerportin e Athinës. WebLajm.com ka siguruar nga dosja e krimeve të rënda një kopje të kësaj shkrese në gjuhën angleze në të cilën thuhet:

Subject:

“Information request

“Dear colleagues,

Further to your aforementioned message request regarding the subject please be informed that according to our competent authorities Regarding PAPPA Charalamapas: His full name is PAPPAS f/n Charalampos, s/o Theofanis, holder of nr. AH564279 Greek identity card. He has no criminal record in our Country.

Regarding GUDA Thanas:His full name is GKOUNTAS f/n Athanasios, s/o Agathakis, holder of nr. AN628214 Greek identity card. He has no criminal record in our Country.

Regarding BELERIS Dhionisios:He has been arrested along two Greek nationals (ANASTASOULIS f/n Georgios, s/o Konstantinos, d.o.b. 1961 in Athens and KOUTOULAS f/n Marios, s/o Spyros, d.o.b. 1970 in Chimara) in the past for possession of six assault rifles and two pistols. Additionally, he was arrested in the International airport of Athens for illegally possessing a forged Albanian passport.In case additional information is available regarding the said individuals you will be informed accordingly the soonest possible.

Best Regards.

Interpol Athens.End.-

Beleri në Gjykatën e Posaçme

Subjekti: “Kërkesë për informacion

“Të nderuar kolegë,

Në vijim të mesazhit tuaj të mëparshëm lidhur me subjektin në fjalë, ju informojmë se sipas autoriteteve tona kompetente:Lidhur me PAPPA Charalamapas:Emri i tij i plotë është PAPPAS, Atësia Charalampos, bir i Theofanis, mbajtës i kartës së identitetit greke nr. AH564279. Ai nuk ka precedent penal në vendin tonë.Lidhur me GUDA Thanas:Emri i tij i plotë është GKOUNTAS, atësia Athanasios, bir i Agathakis, mbajtës i kartës së identitetit greke nr. AN628214. Ai nuk ka precedent penal në vendin tonë.Lidhur me BELERIS Dhionisios:Ai është arrestuar më parë së bashku me dy shtetas grekë (ANASTASOULIS, atësia Georgios, bir i Konstantinos, i lindur në vitin 1961 në Athinë dhe KOUTOULAS, atësia Marios, bir i Spyros, i lindur në vitin 1970 në Himarë) për posedim të gjashtë pushkëve automatike dhe dy pistoletave. Gjithashtu, ai është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar të Athinës për posedim të paligjshëm të një pasaporte shqiptare të falsifikuar.

Në rast se do të ketë informacion shtesë lidhur me personat e sipërpërmendur, do të informoheni sa më shpejt të jetë e mundur.

Me respekt,

Interpol Athinë

Kjo përgjigje i është dhënë Interpol Tiranës pas një kërkese drejtuar homologëve grek ndaj tre shtetasve, mes tyre edhe Dhionis Beleri.