“E kanë kapur”/ Zbardhen bisedat mes Orges Mollës dhe Suel Elezit pas humbjes së kontakteve me shoferin që kishte drogën: Po s’u përgjigj dhe gjysmë ore…  

Në dosjen e SPAK janë zbardhur përgjimet mes Orges Mollës dhe Suel Elezit, të cilët komunikojnë lidhur me një sasi lënde narkotike, të cilën e kishin nisur për t’ua çuar ‘klientëve’, por mjeti me të cilin po transportohej u kap nga policia italiane.

Bëhet fjalë për sekuestrimin e 2 kg të llojit kokainë, ndërsa në bisedat në Sky Ecc, Molla dhe Elezi shprehen të shqetësuar teksa nuk po komunikojnë dot me shoferin.

Gjatë bisedave ata hedhin dyshime se mund të jetë ndaluar nga policia, ndërsa shpehen se nëse nuk përgjigjet edhe gjysmë ore do të shikojnë lajmet.

Pjesë nga dosja e SPAK

11 EPISODI I SEKUESTRIMIT TË 2 KG LENDE NARKOTIKE E LLOJIT “KOKAINE”

Prokuroria e Posaçme në kuadër të procedimit nr. 36 të viti 2019 ka dërguar kërkesën për ndihmë juridike nr.L511 prot.(A.D), datë 05.11.2024 drejtuar Autoriteteve Gjyqësore të Republikës së Italisë, në lidhje me sekuestrimin e 2 kg lëndë narkotike e llojit “kokainë”.

Ministria e Drejtësisë me shkresë Nr.1511/3 Prot. datë 02.12.2024 ka përcjellë kërkesën për ndihmë juridike Autoriteteve Gjyqësore Republikës së Italisë.

Aketet e kërkuara nëpërmjet letërpororsisë për këtë episod trafikimi dhe për episodet e tjera që gjejnë trajtim më poshtë, janë administruar në mënyrë të drejtpërdrejtë në kuadër të Skuadrës së Përbashkët Hetimore.

Përmes këqyrjes dhe analizimit të të dhënave te administruara nga kërkesa për ndihmë juridike, është bërë e mundur administrimi i kopjes së dosjes hetimore Nr. 478814/20 prot e. Njësisë të Policisë Ekonomike Financiare Bari, ku sqarohet se: Në datën 26.10.2020, në Canosa (BT), pranë daljes së vend pagesës në autostradë, rreth orës 13:25, një patrullë shërbimi të kontrollit ekonomik në territorin “117” i finalizuar për parandalimin dhe shtypjen e shitjes së lëndëve narkotike dhe psikotrope nënshtruan ndaj kontrollit të policisë drejtuesin e automjetit Lancia Delta me targë DY019NB, identifikuar si shtetas shqiptar Bledar Kacerri, lindur më 23.11.1979, në Tiranë, pasi bënte lëvizje të pazakonta e te dyshimta në autostradë, duke lëvizur me shpejtësi të ulët, më pas ndjekur nga një gjendje agjitimi të pa motivuar si pasojë e detyrimit të ndalimit nga ana e policisë. Një kontroll i menjëhershëm në Sistemin Informativ Interforze bëri të mundur të vërtetoheshin një sërë precedentësh penal/policie, edhe duke shkelur Ligjet për narkotikët, në ngarkim të Kacerri; arsye për të cilën u shoqërua në ambientet e Guardia di Finanza në Barletta për një kontroll më të hollësishëm të automjetit në fjalë, ndihmuar edhe nga njësia e antidrogës e Trupės.

Për këtë arsye, pasi mbërritën në selinë e policisë në Roën 15.30, automjeti Lancia Delta me targë DY019NB iu nënshtrua kontrollit në bazë të nenit 103 DPR 309/90 me ndihmën e një putrulle tjetër të Njësisë PEF dhe njësive të antidrogës, pjesë e Grupit të Gatshëm në Bari. Kontrolli rezultoi pozitiv, në pjesën e pasme të djathtë të pasagjerëve dhe të bagazhit.

Analizimi i zonave të raportuara mundësonte gjetjen e një ndarjeje të krijuar me profesionalitet në zgavrën e pasme të djathtë të automjetit, brenda të cilës ishin fshehur 2 “pako” që mbanin figurën e një “koke luani”, të veshur me qese celofoni dhe shirit transparent, me peshë të përgjithshme bruto për paketim 2,3-48 kg (dy presje treqind e dyzet e tete) lëndë pluhur me ngjyrë të bardhë me erë të fortë. Kjo sasi iu nënshtrua narkotestit të shpejtë (me kit ALERE) e cila rezultonte positive ndaj kloridratit të Kokainës.

Per sa më sipër, edhe me ndihmën e personelit të Grupit te Guardia di Finanza në Barletta. u vijua me veprimet e tjera të policisë gjyqësore, hartimin e akteve të procedurave dhe rilevimeve foto-daktiloskopike pranë ambientit të Komisariatit të Policisë së Shtetit në Barletta.

Thënë sa më sipër, ënda narkotike, dy telefona celularë dhe automjeti injete ndihmëse për veprën penale) iu nënshtruan sekuestrit në ngarkim se shtetasit Bledar Kacerri (me gjeneralitete e mësipërme) pasi burime prove të veprës penale parashikuar dhe ndëshkuar nga veni 73 dhe 80 se DPR 309/1990

Refinar procesverbalit të peshimit, kampionimit dhe dorëzimit të provës materiale, lidhur ma kërkesën për verifikim teknik, lidhur me sekuestron e lëndës prezumuar si lende narkotike në ngarkim të shtetasit Bledar Kacerti ka proceduar me peshimin dhe kampionimin e provës materiale si vijon:

Pako A)-çantë letre ngjyrë kafe që përmban

Prova A1: 2 (dy) qese pelietileni transparente e retizuar që përmbuzic gjithashtu pako me Unde kompakte ngjyre bezhë, me peshe bruto totale 2.398 gram secila, mbështjellë me shtresë polietileni transparente, shirit ngjitës transparent dhe plastik se zi, ne forme paralelopipudi drejta ndesh me kitnde se mprehta (përmasa: 22 me gjatësi x 13.8 gjerësi 4.5 trashësi), të gjithë mbanin në një sipërfaqe me hapësirë më të madhe, figurën e një koke hani mbi qese, e nižjta gjehet e shënuar edhe mbi një nga sipërfaqet e të dy pakove.

“Pesha nete në origjinë barabartë me 1988,7 gram (1,9887 kg) nga të cilat 1988,5908 gram (1,9885 kg) neta në derëzim.

Referaar raportit të analizës teknike mhi lindën e promuar narkotike të sekuestruar ne bazë të nenit 73 DPR 309/90 ndaj Bledar Kaceri, lindur në Tirant (Shqipëri) me 23/11/1979, prova materiale At ka rezultuar se: Përbërës aktiv: “Kokaine”; Pesha mesatare në % është 77,84 %; Përbërësi aktiv i pastër gr:1532,1608 gr. Nr.dora: 1 0214: Lloji Endës: “Kokainë”;

Per interesa të dokumentuara të këtij fakti të mësipërm, janë këqyrur dhe analizuar komunikimet e këqyrura në aplikacionin SkyECC 1 dërguara nga Autoritetet Italiane në kuadër të Skuadrës së Përbashkët Hetimore.

Nga hetimet e deritanishme është analizuar pjesërisht paketa e SKYECC HIIQJ2, identifikuar si përdorues Orges Molla, i datëlindjes 25.10.1987, i cili në kontakt me 81 SKY PIN te tjerët, dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal, të vendosur në Shqipëri, duke promovuar, financuar, organizuat një grup kriminal të themeluar dhe të qëndrueshme, të aftë për se importuar/eksportuar sasi të mëdha të lëndëve narkotike nga Amerika e Jugut, Shqipëria dhe Evropa Qendrore.

Referuar bisedave të realizuara nga përdoruesit e SkyECC midis datave 25.10.2020 deri në 28.10.2020 dhe më konkretisht bisedave të zhvilluara mes shtetasve Orges Molla (H11QJ2), Sueld Eleri (081003), përdoruesi i SkyECC 302001, paidentifikuar, del në pah bashkëpunimi ndërmjet këtyre shtetasve dhe funksionimi i tyre si një grup i strukturuar kriminal.

Me konkretisht roli i secilit prej te dyshuarve ne kryerjen e veprave penale ishte si me poshte:

* Sueld Elezi se bashku me shtetas te paidentifikuar kane patur rolin e porositesit dhe financuesit per blerjen e lendes narkotike.

* Shtetasi Orges Molla ka patur rolin e pjesémarresit ne grupin e strukturuar kriminal, organizimin e punts si dhe ate te ndermjetesit pür krijimine kontaktit per blerjen e lendes narkotike.

* Perdoruesi i SkyBCC 3D20D1 ka pusur rolin e furnitori te lendes narkotike prej 2

kg si dhe organizuesin e transportit te lendes narkotike.

Nga hetimet e deritanishme lidhur me kete episod, rezulton se:

Ne këtë episod, referuar bisedave n& daten 25.10.2020, ne orën 08:29 e ne vazhdim te perdoruesi i SkyECC H11QJ2, i identifikuar si Ogers Molla, komunikon me përdoruesin e SkyECC 0810G3, i identifikuar si Sueld Elezi, ne lidhje me sigurimin, transportin dhe trafikimin e një sasie lende narkotike.

Bisedat konsistone ne lidhje me shitjen e lendeve narkotike te dyshuar si heroine dhe kokaine.

Ne këtë episod flitet për sigurimin dhe transportimin e një sasie prej 2 kg, e cila eshte sekuestruar:

H1IQJ2: e shok..

0810G3: E vlla…E mora

H11QJ2: ok do vij moni do i japesh ate giysmen e tkuqes

HIIQJ2: vlla..

0810G3: Duhe te shkosh atje.. Kur do vi ai..

HITQJ2: po ti them tvi aty…ta mor…pra

0810G3: Po aty ne modugni… Po duhet ti them a ka gati ai se se man nahpi ai

HITQJ2: plpo shkrë…pllumit…ku esht

0810G3-Nk po pgi

H11QJ2: e mir..

0810G3: Tgej na linji te iki…Se ska as busa as tren sor…Po i prov te bardbe kam ku giej tja paguj…Ose fol ver kur te arris me ate…

HIIQJ2: te enten gien dot nai makin ti me i me mar i buk ne brindsi….se sta mo mga bari… ik takoje…o te enjer o te dielen… bohet…fol e me thuj.pyr pilumin..

0810G3–Te shof via na i mak do flas… Ok.si tia bojm bojm thëj…

H11QJ2–e me kihe pgi…

0810G3—Ok.. O vila jam kru me ker shokun ge rri esht noni me kesh per bardh jam kiu hajd mer lekt thot vec do me e pa…Esh shoku bledit policoro. Se e maj men un…Po gelloj ge e rjika dhe ky shoku im… Dhe inthas ku tkam pa… Filloj tu mol pasaj.

HIIQJ2: ca doni tbardh..IMG-1603623412597..IMG- 1603623424363…

0810G3: Po..IMG-1603623548046..Ka ardh nga policoro sot ktu .

H11QN2: kush i al…

081OG3-.-Ta cova.. Esht e mir thot vlla..

H1IQJ2—molli osht papreo…me tridhjet e nent ta siell ty te sipia..leja sa te dush ati…

0810G3—Esht shum thot jan tu ta mor me lek ne dor dy cop…..mer nga dy ne jav…

HIIQJ2–shif e shruj… vete…shko mere…se do shofert 500 leke.me 38.5.. vec duen kesh..

0810G3–Po pra kesh

HHIQJ2.-me 38.5…e funit. ta mori te sipia jote.. ska pazar tjeter. ik giej ti me lire thuj…

0810G3–Ok. Ne rregull thot.

HIQJ2–nuk e mor munimin me ta pru kot der aty.spo punojm sot. po shifi niri kafen tuj se ska ku gien mall me aq ai un ta lash ty aq..

0810G3..E kuptoj jan shoker e ktit un rri atje me leket shof bje gion mer leker e iker…Ne gravina vila e bjen dot tbi adresen un atje do jem e un tu e prit..Afer altamura..5 km larg altamura..

HIIQJ2—i sekont..sa don 1..apo

20810G3—2..

H1IQJ2-mi nis me foto

Në datën 26.10.2026, në orën 13:24, përdoruesi i SkyECC H1IQJ2, identifikuar si Orges Molla i dërgon mesazh përdoruesit të SkyECC 3D20D1, i paidentifikuar, duke e pyetur në lidhje me shoferi, i cili po transporton lëndën narkotike prej 2 kg, dhe nga ana e përdoruesit te Sky ECC 3D20D1, nënkuptohet qartë shqetësimi i përdoruesit të SkyECC 3D20D1 senga ana e shoferit nuk po kthehet përgjigje dhe ai i dërgon Ogers Mollës komunikimet me të, pa përgjigje, konkretisht:

H1IQJ2-a o larg shoferi po pyaim kto cumt.

JD28D1-prit te pergjigjet se nuk esht larg

HIIQJ2-evila

3D20D1-amon mie spo mlexon…prit mer vila

HIIQJ2-mirvila

3D20D1-Chats: “mbone merak pe”, “notype” (01) pritmik po mizon

H1IQ2-po i shkojn vila ska gjorri i get do jet tu ngju muzik…

3D2001-Josi shkojn mo kto te funit.

HIIQJ2-a me mou shalla pa qeder do zoti moll e shok

302001-nuk lexon eka fik… boft zoti mir…

H11Q12-ik me shirujo zemra je mir ti vet tpaksen e keni par te besishem kteshoferin

3D2001– zemra

HIIQJ2-kujdes hap syr…

3D2001-ca shoferi esht at shoku im po hik thermle

HIIQJ2– more nal lajme shok..apo su pgi 3D20D1-e kan kap siguro…

H1IQJ2-ful avokat vlla

3D2001-se hap as numrin qe ka navigator…ka telin e grus…nuk pergjigjet

HIIQ12-mooxs ja qifsha robt ma donte fare…e vlla ca u bo si shkoi puna shokut

3D20D1-e kam kap

HIIQJ2-e kan kap siguro e…e qija robt po si ku mundsi rastësisht apo ca

3D2001-se din vec ge e kon kap.

HHQJ2-qija robe…xu do te fare ja qifisha robt

3D20D1-amon se edi si jam

HIIQJ2: e di e vila ta besoj vilai

3D20D1-ngjohena neser.

Në datën 26.10.2020, rreth orës 14:18 e në vazhdim zhvillohen biseda në lidhje e vonesën e mbërritjes së shoferit si dhe interesin e një shtetasi italian në lidhje me këtë lëndë narkotike që është dërguar, si vijojne:

H1IQJ2—skan as vul telefonat na ka lujt mene kari spo dim as ne tuni

0810G3T: mar vesh e vila… Tmor vesh e vila

0810G3: Pa dalin e keq me kie seaht problemi tek ne ishalla se ka gjet gio se ne presim sesht problem.

HIIQJ2-ka aps trafik rruges keni nai progam qe e shifni.

0810G3-Jo shemi ka e ahofim… A u perg njeri vila Pu mthott ësht tu rrejt E vlla talioni. Tinot jam trafik me that Vje nji or

HIIQJ2: O shok sjena nga ato burra thuj atine kena haitin tjeter ai ka hall jeter

081063—Lash pun te rencishme thot se lash takimin me ju ja nje or me von thot.. E mor vesh.

HIIQJ2: shok sjena kalamoje sjan pune me u tall kico jun pune skak arsye me rrejt the ati karitse kom nja 200 vete ndit si ai. dija me thone edhe skum minel me ju maru pune skam pse me ju rrejt juve thuj po shexim nag 40 huk nalt…IMG 1603722689784

0810G3-Ka qen orari e vlia se ehst tu nejt me lek ktu ka 3-4 or se dhe kai me i kalu njeel ktu ku esite

HIIQJ2-IMG-1603722695934. IMG-1603722662938 edhe po pati al sk ca tum un do hum…e mor vesh po nuk po shkojm ne supermaket do zoti ishall dha gjo shoferi… edhe vertetoet cdo gjo rrejm ne apo jo kshu ting at

0810G3-Makinen a e ka pas me ven. Besoj

HIIQJ2o normal e shok…se spo punojm sot.

0810G3… Per ja nje or esht mor na i pgg e vlla. Se kemi blloku komplet burrat e huj

HIIQJ2-po supgi dhe dys ore. do shefin lajemt pastaj po do zoti joti se e kemi shok shum shoferin ka dhe fabrik ne tralle no shkatrroet edo gio me ner familje

0810G3: Mora vesh shok Llafet ge mthot itlaioni ta di te pres nje or dy or vec ta di…

H1IQJ2-po ishalla osht mir ijo exit me e rendsishmia…

0810G3-Ppo presim e ella se nsr nk na pret mo shko vend tjeter ishalal zotit eshte mir HIIQJ2se jeta vazhdon pe shoferin se e kan shok spo ma rruet kari te malii jo

0810G3–Po mos te jet knej e vlla e spo na gie Shif ku jena duke nejt IMG-1603723902170 (a fotografi tregohet ambienti ku shtetasi talian dhe perdoruesi (Sky ECC

0810G3 jonë duke pritur për mbrritjen e shoferit me lenden narkotike). Kemi & or kou mren me burrin e huj

HIIQJ2–se ska dal ne jet sot po do shkrute mer burr.spo emorim vesh fare do e karikote.muk esht budalla me nejt aty do e karikate telfonin.

0810G3-Nuk i shkijn mesaHet fare mo

HIQJ-Chats Attachment muk pg te personal.Chats Attachment perderiasa, mik pgi te ne personal ka problem…

0810G3–Boooo mer ëila

HIIQJ: vk na fai thuj ai shokut po qeka ven i terset atyneisense do flasim…sa te sistemojem gjonat tona…se nuk i diet. ther

081063-Sa pa fat vila ishalla ska gjoon Mos presim ma…

HIIQJ2-siguro e kan kap…skena ca presim kot sa shofim le karmet tani vimka ik zuri tant…per zotin e moll

0810G3-A te rrim dhe scik i indr Her

HIIQJ2-po rrini sa te dont ju…po at dueh tkishte arrit para 3 oresh

081063–Po tant nuk esht linj vlla. Un leviza vila… Po al shoku tjeter ca thot..

HIIQJ2-co thot ba tym dhe at… metzit shum vlla

081063-Na lajmero pasaj vlla. Mos ka pas nai shkarkim dhe ven

HIIQJ2—po jo mo vlla jo.

0810G3: Na lajmro po qe vlla… E mor vesh… E luta italionin vlla mprit dhe neser tmorim vesh ca esht bo me shokun. O zot ishalla Jo

H11032: vlla ske pse e lua do vazhdoj puna.

0810G3-Dhe nsr do me presi vila i thahs Na lajmero gitiksesi..

HIIQJ2-thjehst na nodhi problem ne

0810G3-E kupto shoka po ishaall jo me dom te modh. Ishalla esht mir shoku.

HIIQJ2—ska ku maru filmi tani…perderiansa nuk pg

0810G3– Presim te pgj vlla. E villa asi lajm..