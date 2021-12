Të tjera detaje dalin në dritë nga vrasja e 29-vjeçarit Jurgen Duka pak pas mesnate në Tiranë. Viktima me autorin nuk njiheshin ndërsa burime për Report Tv bëjnë me dije se krimi ka ndodhur pas sherrit mes dy klientëve për radhën në market se kush do paguante i pari.Plumbi në zemër i mori jetën të riut 29-vjeçar, Jurgen Duka. Autori i paidentifikuar është larguar me makinë pas vrasjes ndërsa janë sekuestruar pamjet filmike në zonë për të bërë të mundur identifikimin.

Sakaq, 29-vjeçari humbi jetën te spitali i Traumës. Sipas policisë, nga verifikimet e kryera rezulton se viktima është person me precedent të mëparshëm kriminale. Ai ka qenë i dënuar për falsifikim të monedhave dhe në vitin 2016 Gjykata e Apelit Tiranë e ka dënuar me 8 muaj burg.

Ndërkohë, 29-vjeçari ka pasur edhe dënime të tjera për vepra të ndryshme penale. Konkretisht, Jurgen Duka ka qenë i dënuar edhe për heqje të paligjshme të lirisë dhe përndjekje në vitin 2017, për të cilat është dënuar me 4 muaj burg. Gjithashtu në vitin 2013 ka qenë i proceduar në gjendje të lirë për mashtrim dhe në vitin 2014 për mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë.

g.kosovari