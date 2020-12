Kryeministri Edi Rama, gjatë një interviste në emisionin “Opinion”, i pyetur nga gazetari Blendi Fevziu ka folur edhe për njohjen e tij me George Sorros. Rama e ka cilësuar Sorrosin një personazh të jashtëzakonshëm, ndërsa tha se ka një raport fantastik me të.

Pjesë nga intervista

Rama: Unë Sorrosin e kam njohur në vitet ’90.

Fevziu: Kur nuk ishit në politikë.

Rama: Nuk isha fare. Më kanë futur në bordin e fondacionit të tij dhe kemi shkuar tek Ismail Kadareja, Aleko Minga, Brikena Çabej në mos gabohem. Dhe kemi shkuar në Budapest. Aty e kam njohur.

Fevziu: Çfarë raportesh keni me të?

Rama: Kam një raport fantastik me të. Gjithmonë kam patur një raport fantastik. S’ka lidhje me konspiracionet. Është një personazh i jashtëzakonshëm, përmbysi botën me atë goditjen që i bëri bursave. Në momentin që u bë i pasur, pasurinë e vet e vuri në shërbim të idesë së vet dhe është njeri që ka investuar pa fund për të ndihmuar shoqërinë e hapur.

Fevziu: Vazhdoni ta mbani raportin?

Rama: Gjithmonë, por nuk takohemi shpesh, takohemi rrallë.

g.kosovari