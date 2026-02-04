Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Belsh.
Një 65-vjeçare ka ndërruar jetë pasi është kafshuar nga një qen.
65-vjeçarja me inicialet E. A. mori plagë të rënda pasi u kafshua nga qeni i fqinjëve.
