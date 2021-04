Grekët duket se nuk e kanë pritur mirë fitoren e Edi Ramës. Të paktën disa media, pasi e lidhin ate me Erdoganin.

Gazetari Efthymios Tsiliopoulos ka bërë një shkrim të gjatë, të cilin po e sjellim të plotë.

Shkrimi

Erdoganit i pëlqen të luajë “sulltanin”. Kjo është arsyeja pse synon vendet e Ballkanit, veçanërisht ato me një popullsi myslimane. Kjo është arsyeja pse Shqipëria ishte në shënjestër kryesore dhe një pre e lehtë për diplomacinë turke, veçanërisht gjatë kryeministrisë së Edi Ramës.

Nën pretekstin e bashkëpunimit kulturor, ai po përpiqet që të përfshijë Shqipërinë në sferën e ndikimin turk, ndërsa përhap axhendën e tij islame. Për këtë qëllim, Turqia ka investuar në infrastrukturë dhe institucione fetare, ndërsa natyrisht nuk dështon të “shesë” bashkëpunimin e afërt dhe mbrojtjen ushtarake. Një vit më parë, Erdogan deklaroi me krenari në një intervistë për “Top Channel” se Turqia ka investuar 3 miliardë euro në Shqipëri.

“Unë nuk e di se sa investime kanë ardhur nga BE, por tonat nuk do të ndalen,”-tha ai.

Erdogan ofron investime ekonomike në Shqipëri në mënyrë që të konsolidojë kontrollin politik në vendin tonë fqinj. Por ndërsa Shqipëria shikon nga BE, ajo duhet të jetë e kujdesshme, veçanërisht në një kohë kur imazhi i Turqisë në Evropë nuk është më i miri. Me fjalë të tjera, Rama nuk ka hapësirë ​​për të lejuar Ankaranë të satelitojë vendin e tij. Duhet të theksohet se Turqia është partneri i pestë më i madh tregtar dhe investitori i gjashtë më i madh në Shqipëri.

Investimet dhe ndikimi politik

Shqipëria, si vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor, duhet të jetë e vetëdijshme për rreziqet. Perspektivat për rritje ekonomike, prosperitet, liri dhe demokraci të qëndrueshme bazohen në bashkëpunimin e ngushtë me BE, dhe jo në varësinë nga një regjim i pamëshirshëm. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë në rrugën e anëtarësimit në BE. Shqipëria do të jetë e para që do të fillojë negociatat e pranimit. Nga ana tjetër, Turqia po rrit përpjekjet e saj për të satelituar veçanërisht Shqipërinë, Kosovën, por edhe Maqedoninë e Veriut. Siç u përmend më lart, përveç financave, ajo “shet mbrojtje” ndaj tyre, por gjithashtu luan edhe kartën e fesë islame. Përveç kësaj, Erdogan përpiqet të përdorë komunitetin shqiptar që jeton në Turqi. Ndërsa investimet turke në Shqipëri bëhen mbi baza ekonomike, ato përdoren gjithashtu për të kultivuar marrëdhënie personale, por edhe si një mjet për të fituar ndikim politik përmes një sistemi klientelë.

Regjimi Erdogan, për më tepër, ka potencialin të ndikojë në vendimet e ndërmarrjeve të mëdha turke. Për të qenë të saktë, ai i sharton investimet e tyre dhe zgjedhjet e tjera me qëllimet e tij politike dhe gjeopolitike.

Përqafimi Rama-Erdogan

Osmoza e botës së biznesit turk me regjimin Erdogan është reciprokisht e dobishme dhe ka marrë një dimension të tillë që disa flasin për një “lloj të ri të klasës politike të biznesit”. Ndërveprimi i biznesit dhe politikës e ka lejuar Erdoganin të lëvizë nga investimi përmes marrëdhënieve institucionale transnacionale në investimin në marrëdhëniet personale me udhëheqësit e vendeve të tjera. Marrëdhënie të tilla në rastin e Shqipërisë pengojnë perspektivën e demokratizimit, sundimin e ligjit dhe përhapjen e një lloji perëndimor të normalitetit. Kjo indirekt, por qartësisht minon çdo përpjekje reforme. Në fund të fundit, sistemi politik në Shqipëri karakterizohet nga një funksion i dobët demokratik dhe polarizim shumë i mprehtë. Në fakt, Shqipëria po përjeton prapambetje përsa i përket standardeve demokratike. Lidhjet Erdogan-Rama kanë

përforcuar ndikimin turk. Ajo që Rama duket se injoron, ose nënvlerëson, është se BE nuk do të pranojë kurrë një vend që është “martuar” me Erdogan. Kryeministri shqiptar i është drejtuar Ankarasë për vite me radhë. Nuk është rastësi që ai ishte i vetmi udhëheqës nga Evropa që mori pjesë në dasmën e vajzës së “sulltanit”.

Prania ushtarake turke

Më 29 korrik 1992, u nënshkrua një marrëveshje Shqipëri-Turqi për bashkëpunimin ushtarak. Marrëveshja përfshinte trajnimin dhe edukimin e personelit, bashkëpunimin në prodhimin e armëve, stërvitje të përbashkëta ushtarake, shkëmbimin e delegacioneve dhe komitetet e përbashkëta për zgjerimin e lidhjeve ushtarake. Një muaj pasi u nënshkrua marrëveshja, një anije luftarake turke lundroi në Durrës për të treguar angazhimin e Turqisë për të “mbrojtur” Shqipërinë. Të dy vendet kanë kryer stërvitje të përbashkëta detare në Adriatik. Turqia ka luajtur një rol në ristrukturimin e ushtrisë shqiptare dhe sigurimin e ndihmës ushtarake. Gjithashtu ka trajnuar oficerë dhe komando shqiptarë.

Marrëveshja bilaterale përfshinte gjithashtu rindërtimin e bazës detare “Pasha Liman” në Vlorë në këmbim të hyrjes dhe përdorimit të marinës turke. Turqia ka një staf të përhershëm prej 20 ushtarësh, i cili herë pas here rritet në 250 persona.

Rënia e sekularizmit

Shumica e popullsisë është myslimane, por pavarësisht ndryshimeve politike. Shqipëria ka qenë një shtet laik që nga themelimi i saj në 1912. Të gjitha regjimet kanë ndjekur një politikë të sekularizimit sistematik, pasi më shumë se 35% e popullsisë është e krishterë. Erdogan është përpjekur të promovojë Islamin në Shqipëri për shumë vite. Në vitin 2015 ai përuroi Xhaminë e Namazgjasë, e cila u financua nga shërbimi turk Diyanet. Kemal Ahmeti, një historian dhe filozof që shkroi esenë “Ruajtja e Kulturës Shqiptare nga Trendet Turke”, argumenton se, menjëherë pas qeverisë shqiptare, Erdogan luan rolin më të fortë në Shqipëri. Ai është gjithashtu i shqetësuar për mungesën e kritikave ndaj Turqisë në mediat shqiptare. Madje sugjeron që të merren masa konkrete për të mbrojtur Shqipërinë nga Salafizmi dhe Erdoganizmi. Të dërguarit e Erdoganit (hoxhallarët, mësuesit, etj.) depërtojnë në partitë politike, shoqatat akademike dhe xhamitë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe shtete të tjera të Ballkanit.

Dilema e Ramës

Shërbëtoria e Ramës ndaj Erdogan arrin nivele të pabesueshme, të cilat u referohen subjekteve të Portës së Lartë gjatë Perandorisë Osmane. Shkollat ​​e ndërtuara dhe financuara nga lëvizja Gulen u mbyllën dhe iu dorëzuan shërbimit shtetëror turk Diyanet. Një ish zyrtar shqiptar i tha Financial Times se Ankara kishte dërguar një listë me qindra mbështetës të dyshuar të Gulenit për deportim. Erdogan gjen terren dhe çfarë do. Nuk kalon një muaj pa një skandal që lidh zyrtarët e qeverisë Rama me krimin e organizuar. Rama e pranon që Shqipëria ka probleme me korrupsionin dhe krimin, por këmbëngul se ai po ndërmerr hapa për t’i luftuar dhe kërkon ndihmë nga BE për ta arritur këtë. Sigurisht, ai nuk e pranon që është pjesë e problemit. Sidoqoftë, mbështetja ndërkombëtare për Ramën është zbehur. Tani është e zakonshme që partia e Ramës është infektuar rëndë nga skandalet e blerjes së votave dhe lidhjet organike me krimin. Sa më shumë të izolohet Rama, aq më e mprehtë bëhet dilema e tij: ose të shkëputet nga Erdogan ose të kapet më shumë me të, që do të thotë satelizim i mëtejshëm i Shqipërisë.

g.kosovari