Rrugët u përgjakën këtë të hënë të 17 shkurtit nga aksidentet, që lanë pas 5 viktima.

Dita nisi me një aksident të rëndë në autostradën Tiranë-Durrës. Katër persona ishin nisur për në punë që prej orëve të para të mëngjesit, kur drejtuesi i mjetit humb kontrollin dhe përplaset me trafikndarësen.

28-vjeçari dhe 3 pasagjerët dolën për të parë dëmet në mjet, por një tjetër makinë i përplasi në rrugë. 28-vjeçari Gëzim Muçaj humbi jetën në vendngjarje, ndërsa 3 pasagjerët u dërguan në Spitalin e Traumës për mjekim.

Mesdita shënoi një tjetër aksident të rëndë, në vendin e quajtur “Kthesa e Viroit”, në hyrje të Gjirokastrës, me pasojë vdekjen e dy personave. Një automjet tip Volkswagen Cady”, me drejtues shtetasin Panajot Kalanderi, 58 vjeç, banues në Gjirokastër, dhe pasagjer 41-vjeçarin Shefki Salaria, u përplasur me një automjet të Ushtrisë, drejtuar nga një 54 vjeçar banues në Tiranë. Ky i fundit u dëmtua lehtë dhe u dërgua në spital, ndërsa humbën jetën dy personat e mjetit tjetër.

Pasditja shënoi një tjetër aksident të rëndë. Dy mjete u përplasën në fshatin Suk të Fierit, pasi disa bagëti ju prenë rrugën. Për pasojë, humbi jetën çobani i identifikuar si Festim Gllava, ndërsa ngordhën edhe të paktën 30 krerë bagëti. Nga përplasja e fortë e dy makinave u plagosën rëndë edhe drejtuesit, të cilët u dërguan në spital.

Në mbrëmje, aksidenti i radhës ndodhi në Thumanë. Një automjet ka aksidentuar për vdekje një 36-vjeçar duke shënuar viktimën e pestë nga aksidentet këtë të hënë.