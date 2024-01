E hëna e 15 janarit do të jetë ditë protestë. Kjo është bërë e ditur nga Gazment Bardhi në mbledhjen e Grupit Parlamentar. Gazetari i News24, Osman Stafa ka zbardhur takimin me dyer të mbyllura, ku është diskutuar rreth aksionit opozitar.

Po ashtu Gazment Bardhi ka informuar deputetët mbi përpjekjet për bashkimin në një front të gjithë opozitës.

Ai është shprehur se me aleatët po punohet për një konfederatë bashkimi për të gjithë faktorët opozitarë.

“Të gjithë aleatët që janë në opozitë me Edi Ramën. Bashkë me Flamurin kam takuar Dukën, Mediun dhe Vasilin, ndërkohë që dje jam takuar edhe me Shpërtim Idrizin, që në parim nuk është kundër frontit opozitar por kërkon më shumë detaje sigurisht sesi do funksionojë kjo gjë”, ka thënë Gazment Bardhi.

/a.d