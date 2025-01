Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, kryedemokrati Sali Berisha ka shkruar se në vendin tonë çmimet e ushqimeve dhe veshjeve janë më të larta se në Europë, kurse rrogat e pensionet janë disa herë më të ulëta.

Ai premton gjithashtu se PD brenda 100 ditëve të para të qeverisjes së saj, do e ndryshojë këtë situatë dramatike ku ndodhet vendi.

Nga eksperienca e tre herëve që ka ardhur në pushtet dhe ka shkëlqyer te zhdukja e varfërisë, Berisha premton se:

1. Do të vendosim minimumin jetik 200 euro për këdo, pensionistë, të papunë, në ndihmë ekonomike, madje edhe studentët.

2. Rroga minimale do të jetë 500 euro.

3. Rroga mesatare do të jetë 1,200 euro.

4. Minimumi jetik do të indeksohet me ligj.

5. Pensionistët dhe familjet me rroga të ulëta do të kenë çmim më të ulët të dritave dhe ujit.

6. Do të falen gjobat për energjinë elektrike dhe ujin e pijshëm për pensionistët, të papunët, familjet në nevojë me rroga nën mesatare dhe nënat kryefamiljare.

7. Pensionistët dhe të gjithë qytetarët me minimum jetik do të pajisen me kartë konsumatori, me të cilën do të rimbursohen 100% të TVSH-së për produktet e shportës.

8. Shteti do të marrë përsipër shpenzimet për fëmijën e tretë deri në moshën 23 vjeç, duke përfshirë shkollimin shtetëror. Duke vënë familjen në plan të parë, do të ndihmojmë në shërimin e plagëve të shpopullimit në vendin tonë.

9. Përmes ndërtesave sociale, do të mundësojmë çmime të përballueshme të banesave dhe kredi për çiftet e reja dhe të pamundurit.

10. Fermerët do të përfitojnë subvencionim nga shteti për çdo kokë bagëti dhe çdo njësi prodhimi.

11. Do të vëmë në dispozicion burime financiare dhe tokë shtetërore për të kompensuar pronarët.

12. Emigrantët, kur vendosin të kthehen në atdhe, do të kenë 0 taksa për 5 vjet dhe do të përfitojnë kredi të butë kur të blejnë një banesë.

13. Në universitet, do të hiqet mesatarja e pranimit.

14. Çmimi i naftës do të jetë gjithnjë në minimumin e mesatares së rajonit; çmimet ekstremisht të larta marrin fund.

15. Do të hiqen të gjitha taksat dhe tarifat e rrugëve.

Si do t’i bëjmë të mundura këto?

Paratë janë aty. Rrugët dhe punët publike nuk do të bëhen më me çmime stratosferike, 10 herë më të larta se në Europë, por do të ndërtohen sipas standardeve të drejta. Ne do të përmbysim shpërndarjen e të ardhurave dhe pasurive kombëtare; fokusi dhe investimi ynë do të jetë te qytetarët shqiptarë.