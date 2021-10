Postimi i Plotë nga Marc Zuckerberg

Doja të ndaja një shënim që i shkrova të gjithëve në kompaninë tonë.

—

Përshëndetje të gjithëve: ka kaluar një javë, dhe doja të ndaja disa mendime me të gjithë ju.

Së pari, SEV që hoqi të gjitha shërbimet tona dje ishte ndërprerja më e keqe që kemi pasur në vite. Ne i kemi kaluar 24 orët e fundit duke diskutuar sesi mund t’i forcojmë sistemet tona kundër këtij lloj dështimi. Ky ishte gjithashtu një kujtesë se sa rëndësi ka puna jonë për njerëzit. Shqetësimi më i thellë me një ndërprerje si kjo nuk është se sa njerëz kalojnë në shërbime konkurruese ose sa para humbim, por çfarë do të thotë për njerëzit që mbështeten në shërbimet tona për të komunikuar me të dashurit, për të drejtuar bizneset e tyre ose për të mbështetur bashkësitë.

Së dyti, tani që dëshmia e sotme ka mbaruar, doja të reflektoja mbi debatin publik ku jemi. Jam i sigurt se shumë prej jush e kanë gjetur të vështirë për t’u lexuar mbulimin e fundit, sepse thjesht nuk pasqyron kompaninë që njohim. Ne kujdesemi shumë për çështje si siguria, mirëqenia dhe shëndeti mendor. Eshte e vështirë të shihet një mbulim që keqpërfaqëson punën tonë dhe motivet tona. Në nivelin më themelor, mendoj se shumica prej nesh thjesht nuk e njohin fotografinë e rreme të kompanisë që po pikturohet.

Shumë nga pretendimet nuk kanë kuptim. Nëse do të donim të injoronim hulumtimin, pse do të krijonim një program kërkimor drejtues në industri për të kuptuar këto çështje të rëndësishme në radhë të parë? Nëse nuk do të kujdeseshim për luftimin e përmbajtjes së dëmshme, atëherë pse do të punësonim kaq shumë njerëz të përkushtuar për këtë sesa çdo kompani tjetër në hapësirën tonë – edhe ato më të mëdha se ne? Nëse do të donim të fshihnim rezultatet tona, pse do të kishim krijuar një standard udhëheqës në industri për transparencën dhe raportimin e asaj që po bëjmë? Dhe nëse mediat sociale ishin po aq përgjegjëse për polarizimin e shoqërisë siç pretendojnë disa njerëz, atëherë pse po shohim që polarizimi po rritet në SHBA ndërsa ai qëndron i sheshtë ose bie në shumë vende me përdorim po aq të rëndë të mediave sociale në të gjithë botën?

Në zemër të këtyre akuzave është kjo ide se ne i japim përparësi fitimit mbi sigurinë dhe mirëqenien. Kjo thjesht nuk është e vërtetë. Për shembull, një lëvizje që është vënë në pikëpyetje është kur ne prezantuam ndryshimin kuptimplotë ndërveprimeve shoqërore në News Feed. Ky ndryshim tregoi më pak video virale dhe më shumë përmbajtje nga miqtë dhe familja-të cilën ne e bëmë të ditur se do të thoshte se njerëzit do të kalonin më pak kohë në Facebook, por ky hulumtim sugjeroi se ishte gjëja e duhur për mirëqenien e njerëzve. A është kjo diçka që një kompani e fokusuar në fitimet mbi njerëzit do të bënte?

Argumenti që ne qëllimisht shtyjmë përmbajtje që i zemëron njerëzit për fitim është thellësisht jologjike. Ne bëjmë para nga reklamat dhe reklamuesit na thonë vazhdimisht se nuk duan reklamat e tyre pranë përmbajtjes së dëmshme ose të zemëruar. Dhe unë nuk njoh asnjë kompani teknologjike që fillon të krijojë produkte që i bëjnë njerëzit të zemëruar ose në depresion. Nxitjet morale, biznesi dhe produkti të gjitha tregojnë në drejtim të kundërt.

Por nga gjithçka e botuar, unë jam veçanërisht i përqendruar në pyetjet e ngritura në lidhje me punën tonë me fëmijët. Kam kaluar shumë kohë duke reflektuar mbi llojet e përvojave që dua që fëmijët e mi dhe të tjerët të kenë në internet, dhe është shumë e rëndësishme për mua që gjithçka që ndërtojmë të jetë e sigurt dhe e mirë për fëmijët.

Realiteti është se të rinjtë përdorin teknologjinë. Mendoni se sa fëmijë të moshës shkollore kanë telefona. Në vend që ta injorojnë këtë, kompanitë teknologjike duhet të ndërtojnë përvoja që plotësojnë nevojat e tyre duke i mbajtur ato gjithashtu të sigurta. Ne jemi thellësisht të përkushtuar për të bërë punë udhëheqëse të industrisë në këtë fushë. Një shembull i mirë i kësaj pune është Messenger Kids, i cili njihet gjerësisht si më i mirë dhe më i sigurt se alternativat.

Ne gjithashtu kemi punuar për të sjellë këtë lloj përvoje të përshtatshme për moshën me kontrollet prindërore edhe për Instagram. Por duke pasur parasysh të gjitha pyetjet nëse kjo do të ishte më mirë për fëmijët, ne e kemi ndalur atë projekt për të marrë më shumë kohë për t’u angazhuar me ekspertë dhe për t’u siguruar që çdo gjë që bëjmë do të ishte e dobishme.

Ashtu si shumë prej jush, e kisha të vështirë të lexoja keqkarakterizimin e hulumtimit se si Instagram ndikon tek të rinjtë. Siç kemi shkruar në Postimin tonë në Newsroom duke e shpjeguar këtë: “Hulumtimi në fakt tregoi se shumë adoleshentë që dëgjuam mendojnë se përdorimi i Instagram i ndihmon ata kur ata po luftojnë me llojet e momenteve të vështira dhe çështjet që adoleshentët kanë hasur gjithmonë. Në fakt, në 11 nga 12 fusha në rrëshqitjen e referuara nga Journal – përfshirë fusha serioze si vetmia, ankthi, trishtimi dhe çështjet e të ngrënit – më shumë vajza adoleshente që thanë se luftuan me këtë çështje gjithashtu thanë se Instagram i bëri ato kohë të vështira më mirë sesa më keq. ”

Por kur bëhet fjalë për shëndetin ose mirëqenien e të rinjve, çdo përvojë negative ka rëndësi. Eshte tepër e trishtueshme të mendosh për një të ri në një moment ankthi, i cili, në vend që të ngushëllohet, e ka përkeqësuar përvojën e tyre. Ne kemi punuar për vite me radhë në përpjekjet kryesore të industrisë për të ndihmuar njerëzit në këto momente dhe jam krenar për punën që kemi bërë. Ne vazhdimisht i përdorim kërkimet tona për ta përmirësuar më tej këtë punë.

Ngjashëm me balancimin e s të tjera

¨/b-h