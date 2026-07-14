Komisioni Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike mban sot mbledhjen e radhës dhe mes diskutimeve ishte edhe Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”, të ndryshuar”.
Tezën e tij e mbroi edhe deputeti i PS, Damian Gjiknuri, i cili bashkë me dy deputetët e PD, votoi kundër për nenin 1 të këtij projektligji dhe më pas kërkoi sqarime nga përfaqësuesit e drejtorisë përkatëse, që nga ana e tyre u shprehën se strukturat do të ngulen direkt në tokë dhe pa struktura betoni.
Strazimiri: Kam pyetje.
Manja: U ezauruan.
Strazimiri: Po unë s’kam mbaruar gjimnazin bujqësor. Kam pyetje për ty.
Manja: Po.
Strazimiri: Fakti që në projektligj kanë sjellë edhe shënimin “eolik”, ka një problem këtu. Është një instrument që jepet në dorë edhe të njerëzve të papërgjegjshëm në të ardhmen. Urgjenca që keni për këtë ligj do të thotë se po bëni dëm. Nuk po na lini të sqarohemi.
Manja: Në rregull, e gjetët lepurin në ferrë ju të tre (Bylykbashi, Strazimiri dhe Gjiknuri).
Gjiknuri: Një sekondë, sepse nuk u sqaruam, më jep fjalën.
Manja hedh për votim ligjin dhe e miraton, teksa votën e Gjiknurit e konsideron si abstenim.
Gjiknuri: Do më jepni fjalën apo të largohem fare.
Ulsi: Mund të ikësh, rri te abstenimi ti. Merru me Oerdin.
Gjiknuri: Në rregull, po largohem.
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