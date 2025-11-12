Këtë të mërkurë ka dhënë dorëheqjen kreu i PDK-së Memli Krasniqi.
Sipas mediave të Kosovës vjen për veprim si rezultat i mosarritjes së objektiveve të PDK-së në zgjedhjet e fundit lokale. Me këtë veprim do të hapen rruga për mbajtjen e një konvente të re zgjedhore të PDK-së.
Pas mbledhjes së Kryesisë, Krasniqi do të mbaj një konferencë për media.
Në zgjedhjet lokale PDK-ja ka fituar gjashtë komuna: Prizrenin, Ferizajn, Skenderajn, Vushtrrinë, Kaçanikun, Hanin e Elzeti. Në këto zgjedhje, PDK-ja ka humbur Drenasin dhe Mitrovicën.
Më 3 korrik të vitit 2021, Memli Krasniqi ishte zgjedhur kryetar i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë post, Krasniqi ishte zgjedhur me shumicë votash të delegatëve të PDK-së. Në konventën zgjedhore të partisë, ai kishte marrë 469 vota. Vetëm 7 vota ishin kundër.
Memli Krasniqi ishte kandidati i vetëm në këtë garë pasi asnjë anëtar tjetër i PDK-së nuk kishte paraqitur kandidaturën për kryetar të këtij subjekti politik.
Partia Demokratike e Kosovës kishte mbetur pa kryetar më 5 nëntor të vitit 2020 kur Kadri Veseli kishte dhënë dorëheqje nga drejtimi i partisë pasi Dhomat e Specializuara të Kosovës ia kishin konfirmuar aktakuzën. Para se të jepte dorëheqje, Kadri Veseli si ushtrues detyre të kryetarin të partisë e kishte vendosur Enver Hoxhajn.
Leave a Reply