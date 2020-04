Më shumë se 200,000 njerëz në të gjithë botën kanë vdekur tani nga koronavirusin, tregojnë shifrat nga Universiteti Johns Hopkins.

Ka më shumë se 2.8 milionë raste të konfirmuara të Covid-19, sipas raportit.

Më 11 janar, media shtetërore kineze raportoi vdekjen e parë nga virusi. Më shumë se 210 vende dhe territore kanë raportuar raste me koronavirus.

Departamenti i Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar njoftoi sot se më shumë se 20,000 njerëz kanë vdekur tani me koronavirus në spitalet në Mbretërinë e Bashkuar, por shifra e vërtetë pritet të jetë më e lartë.

Në Francë ka pasur 22.614 vdekje nga koronavirusi që nga fillimi i marsit, por zyrtarët e shëndetit të vendit thonë se shkalla e vdekshmërisë në spitale po bie, dhe numri i personave në kujdes intensiv ka rënë për të shtatëmbëdhjetë ditën radhazi.

Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në SHBA, me 50,843 viktima, ndërsa pas saj radhiten Italia me 26,384 viktima, Spanja me 22,902, Franca me 22,245 dhe Britania me 20,319.

Ndërkaq, në Kinë, vendin e origjinës së virusit, numri total i vdekjeve është 4,632.

Më herët këtë javë, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH) theksoi tendencat rritëse në rastet Covid-19 në Afrikë, Evropë Lindore, Amerikë Qendrore dhe Amerikë Jugore.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se ndërsa shumica e epidemive në Evropën Perëndimore dukeshin të ishin të qëndrueshme ose në rënie, për shumë vende sëmundja sapo filloi.

“Dhe disa vende që u prekën herët në pandemi, tani kanë filluar të shohin një ringjallje në raste,” tha ai.

Pas shfaqjes në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit të kaluar, pandemia COVID-19 është përhapur në gjithë botën. Deri më tani, 819,310 të infektuar e kanë mposhtur sëmundjen, kurse aktualisht ka rreth 1,8 milion raste aktive që presin të shërohen.

g.kosovari