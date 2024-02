Mazhoranca njofton se mbledhja e radhës e Komisionit të Reformës Zgjedhore do të jetë të premten dhe do të zhvillohet online.

“Të nderuar anëtarë të Komisionit, më lejoni t’ju njoftoj se në pamundësi të zhvillimit të mbledhjes fizike, me dakordësi të dy bashkëkryetarëve të Komisionit, mbledhja do të zhvillohet online, me anë mjeteve të komunikimit elektronik në platformën Zoom, ditën e premte, datë 09.02.2024, në orën 10.00”, njofton sekretariati.