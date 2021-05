Lulzim Basha është zhdukur nga radarët e medias dhe sytë e opinionit publik, pas vendimit të sekretarit Amerikan të Shtetit, që e shpalli Sali Berishën dhe familjen e tij “non grata”. Pas një deklarate në stilin e tij të të bërit politikë “as mish e as peshk”, Kryetari i PD duket se do të heshtë edhe më gjatë se kaq, ndoshta deri më 13 qershor.

Por Lulzim Basha këtë nuk po e bën se po kërkon që të fitojë kohë. Po e bën, thjeshtë sepse ai nuk di se çfarë të bëjë, në këtë situatë. Është hera e parë në historinë e jetës së tij politike, që do i duhet të pozicionohet, qartë dhe prerë: Ose do jetë me Sali Berishën dhe do ti shpalli luftë SHBA, ose do të jetë me SHBA, e do ti shpalli luftë Sali Berishës! Rrugë të mesme nuk ka.

Këtë zgjedhje Lulzim Bashës ia imponoi Sali Berisha, kur nuk u ngjit dot as në standardin e Tomë Doshit, për ta lënë mandatin e deputetit. Për tu larguar nga PD. E për ta vijuar luftën mbrojtjen “e dinjitetit personal”, pa iu bërë barrë as partisë që ka dominuar për 30 vjet me radhë dhe as opozitës. Por Sali Berisha zgjodhi ta përdori PD, si çadër për tu mbrojtur. Si një bunker, prej nga ku, do të vijojë luftën e tij deri në fund, kundër SHBA.

Në këto kushte Lulzim Basha dhe vetë Partia Demokratike, kanë vetëm një rrugë për të ndjekur dhe një zgjedhje për të bërë: Ose do të jenë deri në fund me Sali Berishën kundër SHBA, ose do ta nxjerrin Sali Berishën jashtë gardhit të SHQUP, si një qytetar i lirë që i duhet të mbrojë veten dhe familjen nga mali me akuza që iu bënë zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit.

Lulzim Basha sot, vetëm një gjë e ka të sigurtë, më shumë sesa dje. Që më 13 qershor, do të rizgjidhet në krye të PD, për një mandate tjetër 4 vjeçar. Këtë ia lehtësuan kundërshtarët, që kërkojnë largimin pas humbjes në zgjedhjet e 25 prillit. Fakti që ata zgjodhën jo një, por tre kandidatë për ta sfiduar, bëri të tia dhuronin që tani me duart e tyre vulën e PD.

Pas kësaj Lulzim Basha ka vetëm një zgjidhje për të bërë. Ka vetëm një vendim për të marrë. Ka vetëm një rrugë për të ndjekur. Nëse dëshiron që nesër të jetë lideri real i opozitës shqiptare dhe më pas, edhe Kryeministri i Shqipërisë, Lulzim Basha duhet ta shpëtojë PD nga Sali Berisha. Duhet ti ndajë mëkatet e tij të numëruara nga SHBA, nga ato të historisë së PD në veçanti dhe të opozitës shqiptare në përgjithësi.

Lulzim Basha nuk mund të jetë edhe Kryetar i PD, edhe kundër SHBA. Edhe Kryetar i opozitës shqiptare, edhe kundër Departamentit të Shtetit. Edhe kandidat i opozitës për Kryeministër nesër, edhe kundër Amerikës. Lulzim Basha nuk ka shumë kohë për tu menduar për këtë. I kanë mbetur edhe vetëm 100 ditë për këtë, derisa të ulet në sallën e Parlamentit të ri në shtator, sepse Sali Berisha nuk mund të jetë më deputet i Partisë Demokratike.

Sali Berisha vetë e ka bërë të qartë publikisht pozicionin e tij: Do të jetë në Parlament. Do jetë deputet. Madje, me fuqi të dyfishuar në jetën aktive politike të vendit,- siç premtoi. A do të jetë brenda Grupit Parlamentar të PD? Apo do të jetë një deputet i pavarur? A do të krijojë një grup të ri parlamentar, me idhtarët e tij që mund të shkëputen nga partia? Të gjitha këto mbeten për tu parë. Tani është radha e Lulzim Bashës, që të bëjë lëvizjen e tij.

Nëse Lulzim Basha nuk do të ketë këllqe të ta nxjerri Sali Berishën jashtë gardhit të PD, atëherë ai e ka bërë zgjedhjen, duke u pozicionuar kundër SHBA. Kjo e kthen edhe PD nën udhëheqjen e tij, në një parti anti amerikane. E nëse kjo ndodh atëherë a ka fuqi dikush tjetër brenda PD, që të shpëtojë çfarë të mundi, duke u distancuar nga Sali Berisha, Lulzim Basha dhe grupi antiamerikan rrotull tyre? Kjo është çshtja!

E vetmja mënyrë që PD ti mbijetojë Sali Berishës, është që të shpëtojë duke e larguar atë nga forumet e saj, ose duke u distancuar prej tij. Kur u krijua në dhjetor 1990, moto e shqiptarëve ishte: E duam Shqipërinë, pa Ramiz Alinë! Ndërsa tani është shndërruar në: “E duam atdhenë, si Shqipëria Amerikën!” Për demokratët kjo do të thotë: E duam partinë, pa Salinë! Nëse e dëgjon këtë thirrje, Lulzim Basha mund të mbijetojë, për të qëndruar gjatë në krye të PD.