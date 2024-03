Gazetari Artan Hoxha ka dhënë detaje nga ekzekutimi i Gentian Bejtjas, figurë mjaft e njohur e krimit të organizuar, i dyshuar si i përfshirë në shumë ngjarje kriminale të rënda.

I ftuar emisionin “Te paekspozuarit’ Hoxha tha se Bejtja ka punuar për llogari të disa organizatave, duke mbështetur aleancën ku bënte pjesë edhe Ervis Martinaj.

Sipas gazetarit, Bejtja ishte një shënjestër që nga kundërshtarët kërkohej të eleminohej me çdo kusht, pasi pritej që ai të hakmerrej për atentatin e mëparshëm ndaj tij, ku u vra kunati dhe u lënduan fëmijët e tij.

Hoxha e përshkroi Gentian Bejtjan si një person mjaft të rrezikshëm, me aftësi për të përdorur snajper dhe armë të rënda dhe si i përfshirë në një numër shumë të madh ngjarjesh kriminale, deri edhe në atentate ndaj bosëve të krimit.

“Të premten ishim për drekë dhe kur u ndamë më the, shiko mos ka ndonjë vrasje. Pas cerek ore të thashë u bë.

Që ky ka qenë polic burgjesh, edhe ai vetë e ka harruar.

Ata që janë marrë me krimin kanë qenë ndonjëherë gardianë burgjesh, se ku do ti conte deputeti i zonës?

Kur shkonin atje, shikonin që nuk jetohej me atë rrogë dhe e linin punën.

Me aq sa e njoh unë ai nuk e mbante mend as vetë që kishte qenë polic burgu.

Është personazh shumë i rëndësishëm në atë zonë, u bë edhe më i rëndësishëm në vitet e fudnit për shkak të ngjarjeve.

Gentian Bejtja ka qenë skuadër sulmi, kur e kërkonin. Ngjarja e tij ishte e pashmangjshme, por u habita që e gjetën aq kollaj.

Ka qenë në shumë ngjarje të rënda në trekëndëshin Fushë Krujë-Durrës-Tiranë. Del në pjesën organizative, logjistiek dhe të ekzekutimit të ngjarjeve.

Për shkak të një konflikti të madh mes dy aleancash, palësh, kishin krijuar konflikt me njëri tjetrin. NË njërin krah ishte fushë kuqja, e Martinajt, Lezha dhe Shkodra. Kjo is the njëra palë. Pala tjetër ishin të gjithë grupet e zonës së Fushë Krujës, të cilët kishin mbështetje nga Tirana, nga jugu, Vlora dhe Durrësi. Përfshirja e Gentian Bejtjas në këtë hisotir, ai u bë pjesë e grupit që vinte nga veriu.

Mori përsipër disa goditje në zonën që jetonte.

Ka qenë një periudhë prej 3-4 vitesh, kur ky sëbashku me dy persona të tjerë, një nga Shijaku dhe një nga Sukthi, ishin skuadër ekzekutimi e frikshme. Bënë një seri ngjarjesh rresht.

Përfshirja në këto ngjarje të krijon problematikë, kur aleanca ku ke qenë i përfshirë e ka humbur betejën. Vis Martinaj dihet që ka dalë nga loja. Grupi i Shkodrës ka marrë goditje të rëndë, grupi i Lezhës ka kërkuar aleanca të reja dhe nuk i ka garantuar dot paprekshmëri.

Bejtja kishte aftësi të mëdha për të kryer akte kriminale. Dinte të përdorte snajper dhe anti-tank. E gjithë zona e quante problem sumë të madh. Ishte armik publik për atë zonë. Mendonin për sa kohë ishte gjallë, ishte kërcënim serioz. Nuk kishte shtab, organizatë, por ishte një qitës individualist, që bashkohej në varësi të aleancave që krijonte. Ishte rrezik serioz në zonën e Fushë Krujës.

Kundërshtarët e tij donin ta ekzekutonin me cdo kusht.

Ky ka qenë me Vis Martinajn, jo kundërshtar i tij, ai ka kryer punë për aleancës ku ishte Martinaj.

Në të kaluarën ka bashkëpunuar me grupin e Niklës, me Enver Stafukën. Në momentin kur ai u rrëmbye dhe u zhduk, ky ka qenë prezent. Kjo ngjarje I ka shërbyer për të kuptuar që kjo që i ndodhi Stafukës mund ti ndodhë edhe atij. Aty ndryshoi kursin dhe krijoi aleancën e re.

Atentati i vjetshëm në korrik, ku na banesë iu vra kunati, shofer në prokurorinë e apelit dhe iu dëmtuan edhe fëmijët e mitur, autorët hynë në bnesë dhe goditën. Që në atë moment, u dyshua që Gentian Bejtja do të reagonte, por mori edhe mesazh të fortë, që në zonën ku kishte operuar ishte e pamundur të qëndronte.

Ai largoi familjen nga territori i Shqipërisë. U përpoq të godiste por nuk i mjaftoi koha. Balancat kishin lëvizur shumë fort në favor të kundërshtarëve të tij.

Një njeri si ai nuk bëhet kurrë bashkëpunëtor.

Ai do të hakmerrej, ndaj eleminimi i tij kërkohej me cdo kusht.

Në ngjarjen e kaluar, policia arrestoi disa personazhe të zonës, që njihen nga fisi Haka, Bami, etj. U arrestua edhe Valter Bami, sepse u tha se iu gjetën gjurmë baruti. Duke patur parasysh që ka patur edhe konflikt në zonë, afëria e banesave dhe influencën e Valter Bamit në zonë, u akuzua si i përfshirë, por pasi skaduan afatet e hetimit, prokuroria ndryshoi masën dhe pastaj u shuajt si masë.

Në rastin konkret u hodh në media i njëjti informacion, që vjen nga strukturat e hetimit, që dyshimet janë për të njëjtët njerëz. POlica ka vajtur në banesën e Valter Bamit, por nuk e kanë gjetur, ishte larguar 4 ditë para vrasjes bashkë me të birin.

Kush dyshohet? Të interesuar për eleminimin e tij kanë qenë shumë, nga veriu në jug. Por duke qenë se zona e Fushë Krujës është shumë e vështirë, nuk hyn dot pa leje aty dhe duhet të kesh informacion, se ky ruhej, pra duket se informacioni ka qenë tepër i saktë, kanë vajtur drejt e në banesë. Dyshimet janë që skuadra që ka kryer vrasjen, 4-5 persona, kanë patur mbështetje lokale por nuk janë të zonës. Është skuadër pushkatimi, shumë e rrezikshme, derisa ti vijë ora.

Ka vepruar në mënyrë perfekte. U fol që u fikën dritat dhe nuk e kapën kamerat. Kam ndjekur disa vrasje dhe që të godisnin rrjetin e personave të Vis Martinajt, Ylli Ibrahimi kishte kamera të vendosura në mënyrë perfekte dhe cfarë bënte? I kishte në celular dhe i kontrollonte të gjitha. Ditën që i bënë atentatin, autorët me uniforma policie, përdorën një pajisje që bllokojnë kamerat. Atë ditë personi që u godit, ka qenë në një drektë, pak i dehur, nuk e ka hapur celularin dhe nuk ka parë që kamerat nuk punonin.

Në rastin konkret, mundësia më e madhe është që të kenë përdorur një pajisje të tillë, që aktivizohet dhe bllokon sinjalin e kamerave.

Mendoj se edhe kjo ngajrje do të mbetet pa autor, nuk u gjet kush rrëmbeu Stafukën dhe shumë ngjarje të tjera. Me këtë armiqësi dhe këto kundërshtarë, e kishte të pamundur. Sot jemi fiks në situatën e famshme të Marquez, kronikë e një vdekje të paralamëruar. Ishte ultimatum dhe jo paralajmërim. Janë bërë të gjithë lëvizjet e mundshme, përpjekjet për at gjetur vendodhjen e tij dhe në të dyja rastet e kanë goditur në banesë.

Dyshimii tjeër, si e morën vesh kaq shpejt autorët? Këtu vijmë te pjesë tjetër. E morën info se kishin kanale të forta, apo ata që e strehonin mund të jenë vënë nën trysni dhe ta kenë shitur? Kjo mbetet pjesë e hetimit, por ne nuk do ta marrim vesh këtë ngjarje për një kohë të gjatë.

Më tej, me gjithë backgroundin e Gentian Bejtjas, është akuzuar për goditjen e disa nga figurave më të mëdha që ka bota e krimit të organizuar”, tha Hoxha./m.j