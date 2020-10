Kreu i PD Lulzim Basha nuk ka ndalur akuzat për incerenatorët, duke thënë se pas 25 prillit, për aferat të cilat i quan korruptive do të ketë përgjegjës që edhe mund të jenë në burg.

“Çdo kontratë e inceneratorëve e lidhur në kushtet e korrupsionit është e pavlefshme. Brenda javës së ardhshme do ta shpalosim këtë plan.

Të gjithë në këtë aferë *inceneratori i Elbasanit” mbase do të jenë dhe të dënuar nesër. E kapi gazetari me presh në duar Ramën kur i tha se energji ke punuar me këtë. inceneratori i Elbasanit, si i fierit janë afera të pastra mafioze. I Elbasanit nuk punon, sado pak energji prodhon ai nuk punon. Kanë marrë 75 milion euro të shqiptarëve dhe ia kanë dhënë një neriu të vetëm. PD nuk ia mbyll dot gojën. Pas 25 prillit të gjithë do të jenë nën akuzë.

Meta është në rolin e tij. Beteja jonë për standarde zgjedhore ka qenë një betejë e përditshme dhe do të jetë një betejë e përditshme.

Është e qartë se përpara kemi një grup të strukturuar kriminal që po e le me qëllim krizën të përparojë. Këto para që shërbejnë për të forcuar shëndetësinë, i vjedh. Këto janë llogari të grupit të strukturuar të Ramës. Pse ti paguaj 20 mijë lekë çdo pensionisti. Llogaria e Ramës ta çojë gjendjen sa më keq. Lekët e koncensionarve do ti përdorë për të blerë votat e qytetarëve. Kjo e bëna të një kriminel në raport me shëndetin, ekonominë dhe jetën e njerëzve. është kolaps, një vend pa institucione. Vendi ka mbetur në dorë të një bande që përditë po mbrojnë afera si ato që kemi denoncuar, duke i grabitur popullit miliona euro. Grup i struktutuar kriminal.

E dinë fare mirë se çfarë i pret pas 25 prillit”, tha Basha.

g.kosovari