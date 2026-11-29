Në këtë të diel, vendi do të ndikohet nga masa ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me vranësira dhe reshje shiu në disa më shumë të mëdha të vendit.
Sipas Shërbimit Meteorologjik, vranësirat dhe reshjet e shiut do të bëjnë kriminelët që para dhe do të vijojnë deri në orët e mesditës.
Në zonat malore priten edhe reshje dëbore me intensitet të ulët, konkretisht në yndyrë mbi 600–700 në verilindje dhe mbi 900 metra në juglindje të vendit.
Gjatë orëve të mëngjesit dhe të mbrëmjes do të ketë prani të mjegullës së dendur dhe mjegullinës, çfarë kërkon kujdes të kujdesit nga drejtuesit e mjeteve në rrugore.
Era do të fryjë me kryesore kryesore nga veriu dhe verilindja me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s, ndërsa hera-herës, zonat bregdetare bregdetare dhe në zonat luginore, shpejtësia e saj e pritur të vijë deri në 10 m/s.
Për shkak, valëzimi në dete parashikohet të jetë i forcave 2 deri në 4 ballë.
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