Presidenti Joe Biden këmbënguli se ai ende mund të fitojë zgjedhjet në tubimin e tij të parë elektoral pas performancës së tij të dobët në debatin përballë Donald Trump. Përballja e 81-vjeçarit me Donald Trump të enjten shkaktoi një moment paniku brenda Partisë Demokratike.

“Njerëz, unë nuk eci aq lehtë sa dikur, nuk flas aq mirë sa dikur. Nuk debatoj si dikur,por unë e di atë që di. Unë di të them të vërtetën, di të drejtën nga e gabuara.”tha ai.

Presidenti përdori një tubim në Raleigh për të zbutur dyshimet rreth tij të premten pasdite. “E di që nuk jam i ri. Për të thënë atë që dihet”, tha Biden. ‘Njerëz, unë nuk eci aq lehtë sa dikur. Nuk flas aq mirë sa dikur. Unë nuk debatoj si më parë.’

“Por unë e di atë që di – di të them të vërtetën. Unë e di të drejtën nga e gabuara. Dhe unë di si ta bëj këtë punë. Unë e di se si t’i kryej gjërat,” argumentoi presidenti. Ai i tha turmës ‘Unë ju jap fjalën time si Biden’.

“Unë e di, siç e dinë miliona amerikanë, kur të rrëzohesh, ngrihesh përsëri,” thotë ai, duke brohoritur nga turma.

“Nuk do të kandidoja më nëse nuk do të besoja me gjithë zemër dhe shpirt se mund ta bëja këtë punë”, tha Biden.

/a.r