Futbollisti spanjoll Aitor Gandiaga Gerrikagoitia vdiq këtë të dielë pas një aksidenti të rëndë me makinë. 23-vjeçari po udhëtonte me makinë në rrethin e Markina-Xemein, në Vizcaya, por u përplas me një autobus, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të sulmuesit.

Futbollisti ishte në pronësinë e klubit të La Liga-s Athletico Bilbao, por për të përfituar minuta dhe eksperiencë, drejtuesit e klubit e baske e kishin huazuar te skuadra e Gernika në Tercera Division. Klubi i Bilbao-s në një mesazh të postuar ngushëlloi të afërmit e lojtarit.

“Dhimbje e madhe për një futbollist që la gjurmë në Lezama, ngushëllime për miqtë dhe familjen e Aitor Gandiaga Gerrikagoitia ”