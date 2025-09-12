E dërguara me punë e SHBA-së, Nancy Van Horn, vendosi të ndjekë nga afër seancën e parë për këtë sesion parlamentar.
Përveç saj, në Kuvend kanë marrë pjesë edhe disa ambasadorë të tjerë, të cilët po ashtu po ndjekin seancën parlamentare.
SPAK dhe Prokuroria e Përgjithshme “bojkotojnë” Parlamentin
Ndërkohë, drejtuesi i SPAK dhe Prokurorisë së Përgjithshme, edhe pse ishin ftuar, nuk morën pjesë.
Në sallë, karriget e përfaqësuesve të dy organeve të drejtësisë mbetën bosh.
Ndërsa nga gjyqësori, të pranishëm ishin drejtuesit e Gjykatës Kushtetuese dhe të Lartë, Holta Zaçaj dhe Sokol Sadushi.
