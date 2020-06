Gazetari i njohur Emilio Fede, nje nder fytyrat me te njohura te televizioneve italiane, u arrestua për shkelje të arrestit shtëpiak, ndërsa ishte duke darkuar me gruan e tij, Diana De Feo, në një restorant në bregdet në Napoli. “Arrestimi im? Ishte një gjë e tmerrshme – i komentoi Fede agjencise AdnKronos – Kisha ditelindjen dhe nga Milano vendosa që, me mbarimin e arrestit shtëpiak, u largova për të kaluar dy ditë me gruan time. Ne shkuam në restorant për të ngrënë një picë, kur karabinierët arritëm atje, duke më njoftuar për arrestimin për krimin e evazionit”.

“Jam larguar nga Milano kur ende nuk kisha marrë nënshkrimin në shërbimet shoqërore, kjo është akuza që më bëhet. U shoqërova në hotel dhe tani as nuk mund të shikoj nga dritarja – thotë Fede- Unë jam klaustrofobik, u operova dhe mezi mund të eci vetëm, duhet të shoqërohem dhe me shkop. Ishte një arrestim para të gjithëve, jam i tmerruar, që mund të marrina ashtu një qenie njerëzore, e jo më Emilio Feden”, thote gazetari.

