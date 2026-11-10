E ardhmja e Manchester United duket se ka arritur një pikë kthese që tifozët kanë pritur me padurim, veçanërisht pas protestës së pazakontë gjatë pjesës së parë kundër Romës në Ligën e Kampionëve, ku u hodhën topa tenisi në fushë, si dhe incidente të shumta të tjera.
Për herë të parë në më shumë se njëzet vjet kontroll të plotë që nga viti 2005, familja Glazer thuhet se është gati të shqyrtojë seriozisht shitjen e klubit, por me një kusht specifik: arritjen e një vlerësimi të mirë, pa të cilin familja nuk ka ndërmend as të ulet. Ja se çfarë është, siç zbulohet nga një ekspert financiar.
Sipas medias britanike talkSPORT, familja Glazer ka filluar në mënyrë efektive procesin e shitjes së Manchester United, duke gjetur një blerës, kjo sipas Stefan Borson, një ekspert i financave të futbollit. Borson foli në emisionin e njohur radiofonik anglez, duke shpjeguar se kishte marrë informacion nga një figurë e lartë në botën e futbollit anglez: “Bazuar në atë që më është thënë nga një figurë e lartë në industri, mund të them se Manchester United është në shitje”, tha ai.
Eksperti më pas spekuloi se vendimi për të mos e publikuar marrëveshjen mund të lidhet me përvojën e mëparshme në vitin 2022, kur procesi i shitjes përfundoi me Sir Jim Ratcliffe që u bashkua përmes blerjes së një pjese të pakicës së aksioneve.
I pyetur në lidhje me shumën e nevojshme për të blerë klubin, eksperti Borson u përgjigj: “Duket se është rreth 5 miliardë paund”. Borson theksoi gjithashtu qëndrimin e familjes amerikane: “Ata janë të vendosur dhe do ta shesin vetëm kur dhe nëse arrihet çmimi i kërkuar”.
Arsyeja qëndron kryesisht në forcën tregtare të markës Manchester United, e cila konsiderohet e pavarur nga rezultatet sportive: sipas ekspertit, familja Glazer beson se edhe një ekip që është i pa konkurrueshëm në fushë, por tërheqës nga një perspektivë marketingu, prapëseprapë mund të gjenerojë të ardhura të konsiderueshme.
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