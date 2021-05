Shefi i politikës së jashtme së Bashkimit Evropian Joseph Borrel, pas samitit të ministrave të jashtëm të BE, theksoi se integrimi i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE është një fokus kryesor i unionit.

“Ne duhet të ecim para me integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE dhe duam ta theksojmë edhe njëherë se nuk ka pasur asnjëherë qëllim për të ndarë vendet në rrugën e tyre të integrimit. Rajoni ka një rol të veçantë në Evropë dhe për Evropën. Ka një rol strategjik për ne. Mesazhi që ministrat çuan sot, riafirmim se e ardhmja e tyre është në BE. Ne duam të tregojmë se kemi një angazhim ne te gjithë aspekt”, tha Borrell.

Borrel deklaroi se ka nevojë për vazhdimin e procesit të anëtarësimit për Malin e Zi dhe Serbinë gjithashtu nevojën për liberalizimin e vizave për Kosovën.

Në fjalën e tij ai theksoi se është e nevojshme vazhdimi i dialogut i Kosovës me Serbinë dhe normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve.

Samiti i i ministrave është fokusuar në dy çështje kryesore, situata në Ballkanin Perëndimor dhe marrëdhëniet me SHBA./ b.h